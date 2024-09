Geschreven door Jarno van de Bor

2 september 2024 16:30

Straatnaam van nieuwe wijk op voormalig Nijkerks scoutingterrein onthuld





NIJKERK - Burgemeester Renkema onthulde maandagmiddag officieel de straatnaam van de weg die door de nieuwe woonwijk aan de Nautenaseweg loopt. De straat die over het voormalig-scoutingterrein loopt gaat 'Thielen' heten.

De straat is vernoemd naar Frans van der Straten van Thielen. Hij was een Nederlandse ritmeester van de Koninklijke Marechaussee en werd in 1794 geboren in Naarden. Van der Straten van Thielen werd in 1862 benoemd tot dijkgraaf van de polder Arkemheen.

Dat de nieuwe straat wordt vernoemd naar de voormalig dijkgraaf is geen toeval. Hij woonde tijdens zijn Nijkerkse periode in Huize Den Hoek, vlak naast de naar hem vernoemde nieuwe straat. Van der Straten van Thielen overleed in 1878, op 83-jarige leeftijd in Holk.