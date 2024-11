Geschreven door Jarno van de Bor

15 november 2024 14:17

Burgemeester schenkt historische karaf met glazen aan Museum Nijkerk





NIJKERK – Burgemeester Gerard Renkema heeft op zijn laatste werkdag een bijzondere schenking gedaan aan Museum Nijkerk. Hij overhandigde een grote glazen karaf met geslepen afbeeldingen en twee sierlijke drinkglazen, die ooit toebehoorden aan de ambtsjonkers van Nijkerk. Hiermee bracht hij deze historische objecten terug naar hun oorspronkelijke plek.

Het karaf stamt waarschijnlijk uit de periode 1742-1749, toen de stad welvarend werd door de bloeiende tabaksteelt. Ook de glazen komen uit de 18e eeuw. In die tijd hadden de ambtsjonkers, een groep invloedrijke bestuurders, een herenkamer in de Latijnse school aan de Venestraat 16. Dit gebouw is tegenwoordig het onderkomen van Museum Nijkerk. De glazen zijn destijds speciaal voor hen gemaakt en verhuisden later mee naar het gemeentehuis aan de haven, waar ze jarenlang op de burgemeesterskamer stonden.

Opvallend is dat de glazen bokaal een houten voet heeft. Waarschijnlijk is deze vanwege een breuk in de 19e eeuw onder de bokaal bevestigd.

Het karaf met glazen. Foto: Jeroen Brons / A1 Mediagroep

Lang gekoesterde wens in vervulling

Jan Cozijnsen, voorzitter van de Stichting Oud Nijkerk en al 22 jaar betrokken bij het museum, heeft zich lange tijd ingezet om de glazen terug te halen naar hun oorspronkelijke locatie. Hij noemt de schenking van Renkema een symbolisch en belangrijk moment. "Deze glazen horen zichtbaar te zijn voor de Nijkerkse bevolking,” vindt Cozijnsen. De historische glazen zullen een prominente plek krijgen in Museum Nijkerk. De glazen en het karaf zijn in bruikleen gegeven.