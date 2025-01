Geschreven door Jarno van de Bor

24 januari 2025 10:24

Burgemeester Tinet de Jonge – Ruitenbeek ingeschreven als inwoner van Nijkerk





NIJKERK - Op vrijdag 24 januari is burgemeester Tinet de Jonge – Ruitenbeek officieel ingeschreven als inwoner van de gemeente Nijkerk. Dat gebeurde om 10.00 uur bij de afdeling burgerzaken in het gemeentehuis aan de Van ’t Hoffstraat 24 in Nijkerk.

De burgemeester, die in Zevenhuizen woonde, verhuist met haar gezin naar Nijkerk maar is nog wel op zoek naar een geschikte woning voor haar een haar gezin. Burgemeesters in Nederland zijn wettelijk verplicht om te wonen in de gemeente waar zij benoemd zijn.

Ontheffing

Wanneer een directe verhuizing niet mogelijk is, kan de gemeenteraad een ontheffing van de verhuisplicht verlenen. Deze ontheffing geldt voor maximaal één jaar en biedt burgemeesters de tijd om passende woonruimte te vinden en te verhuizen.

Voordat De Jonge-Ruitenbeek burgemeester van Nijkerk werd, was zij jarenlang actief in de gemeentepolitiek van Zuidplas. Ze was daar van 2014 tot april 2022 raadslid namens het CDA en bekleedde drie jaar de functie van fractievoorzitter.

Foto: VRMG