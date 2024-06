Geschreven door Jarno van de Bor

24 juni 2024 18:11

Burgmeester Nijkerk erkent slordige communicatie over mogelijk asielzoekerscentrum Nijkerkerveen





NIJKERK - "Als we het opnieuw zou moeten doen, dan hadden we het beter aangepakt." Burgemeester Renkema van Nijkerk reageert via de redactie van de VRMG op de heftige reacties uit Nijkerkerveen. De gemeente kondigde afgelopen week drie mogelijke opvanglocaties voor in totaal 278 asielzoekers aan.

Afgelopen week hoorden bewoners via social media dat de gemeente asielzoekers wil opvangen op of vlak naast hun eigen terrein. Anderen vernamen via de buren dat de oprit van hun woning dwars door een mogelijke toekomstige opvanglocatie zou lopen, zonder dat ze hiervan op de hoogte waren gesteld. De brief die aan een beperkt aantal inwoners van Nijkerkerveen werd gestuurd, kwam binnen als een donderslag bij heldere hemel. Bewoners waren geschokt en vertelden onze redactie dat ze totaal verrast waren door de plannen en de manier waarop de gemeente hen informeerde. Renkema betreurt de manier waarop de communicatie met hen is verlopen, zo gaf hij vandaag aan.

Meedenken en zorgen uiten

De burgervader wil nog wel benadrukken dat de opgegeven locaties niet per se de plekken zijn waar de daadwerkelijke opvang komt. “Het zijn opties die we overwegen, maar er staat nog niets vast. Inwoners hebben de mogelijkheid om mee te denken, eventuele zorgen te uiten en andere locaties aan te dragen.” Volgens de gemeente is de vragenlijst over de opvang van vluchtelingen al vaak ingevuld.



Opnieuw in de fout

Het is niet voor het eerst dat de scheidende burgemeester kritiek krijg op de communicatie. In oktober vorig jaar mislukte een poging om een opvang voor asielzoekers in Hoevelaken te realiseren. Tijdens de voorbereiding ging er van alles mis, waarna het plan werd afgeblazen. Gerard Renkema trok hierna het boetekleed aan. “Als je kijkt naar het uiteindelijke resultaat, kan ik niet anders dan teleurgesteld zijn.”

Niet tegen asielzoekers

Gemeente Nijkerk moet oppassen dat aan dit verhaal geen nieuw hoofdstuk wordt toegevoegd. Ook in Nijkerkerveen verloopt het proces om tot een opvanglocatie te komen voorlopig moeizaam. De inwoners van Nijkerkerveen die met de VRMG hebben gesproken, geven aan dat ze niet tegen de opvang van asielzoekers zijn, maar dat er wel overleg met de inwoners moet plaatsvinden. Zonder overleg en zonder medeweten van de betrokken bewoners plekken aanwijzen die eigendom zijn van inwoners of op de oprit van woningen liggen, werkt volgens hen niet en zorgt voor veel stress, onrust en wantrouwen.

Stappen tegen de gemeente

De gemeente heeft na de eerdere berichtgeving van de VRMG contact gezocht met de verschillende bewoners. De Veenders hebben eerder aangegeven dat ze het er niet bij laten zitten en komen deze week nog bijeen om te bespreken welke stappen ze richting de gemeente gaan ondernemen.