Geschreven door Jarno van de Bor

10 oktober 2024 13:25

Campagne ‘Ik Laad Accuraat’ van start in Barneveld: Veilig opladen van e-bike accu’s centraal





BARNEVELD – Burgemeester Van der Tak van Barneveld heeft donderdag 10 oktober samen met Brandweer Gelderland-Midden de aftrap gegeven voor de campagne ‘Ik Laad Accuraat’. Tijdens de Nationale Brandpreventieweken vraagt de brandweer dit jaar aandacht voor het veilig opladen van accu’s van elektrische fietsen en scooters. De campagne is bedoeld om gebruikers bewust te maken van de risico's bij het laden van accu’s en hoe ze brand kunnen voorkomen.

Bij de fietsenstalling van station Barneveld plakte de burgemeester samen met brandweercollega’s een stoeptegelsticker met daarop een veiligheidstip en een QR-code die naar de campagnewebsite verwijst. Deze actie maakt deel uit van de bredere campagne in de provincies Gelderland en Overijssel, die door Brandweer Gelderland-Midden wordt georganiseerd.



Stijging in het aantal branden

Elektrische fietsen en scooters worden steeds populairder. Sinds 2021 worden er zelfs meer e-bikes verkocht dan gewone fietsen. Tegelijkertijd is er een stijging in het aantal branden als gevolg van verkeerd opgeladen accu's. Volgens de brandweer is er nog te weinig kennis over hoe dit veilig kan gebeuren. De campagne 'Ik Laad Accuraat' wil daar verandering in brengen.



Via de campagnewebsite kunnen gebruikers van e-bikes en e-scooters tips vinden over het veilig opladen en onderhouden van hun accu. Dit helpt niet alleen om brand te voorkomen, maar verlengt ook de levensduur van de accu. Onder de adviezen vallen bijvoorbeeld wanneer het beste moment is om te laden en wat te doen als een accu beschadigd is.

Lokale samenwerking

De brandweer werkt voor de campagne samen met organisaties zoals BOVAG en de RAI Vereniging. Lokale fietsspecialisten ontvangen promotiemateriaal om de campagne onder de aandacht te brengen bij hun klanten. Ook worden op verschillende plaatsen in Gelderland stoeptegelstickers geplaatst met tips en een QR-code naar de campagnesite.

De campagne en de samenwerking zullen in de komende maanden verder worden besproken in de raadsvergadering van Barneveld, waar ook de brandveiligheid in bredere zin op de agenda staat.