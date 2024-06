Geschreven door Ari-jan van de Bunt

8 juni 2024 11:37

Camper in brand in Stroe





Stroe - Achter een boerderij aan de Dunnenkamperweg heeft vrijdag op zaterdagnacht een kleine camper in de brand gestaan.

De brand werd iets na 00:40 uur opgemerkt. De brandweer van Kootwijkerbroek was snel ter plaatse maar het voertuig liep grote schade op. De camper die op marktplaats te koop staat is volgens de eigenaar in de brand gestoken aan de achterkant van de boerderij waar de Haarweg loopt.



De brand was na een half uur geblust.

Na een half uur kon de brandweer inrukken. Foto: Persbureau Heitink





Vermoed word dat iemand die van het Megapull festival vandaan kwam het voertuig heeft aangestoken. Het festival terrein ligt op loopafstand en de brand ontstond rond de uitloop van het evenement.