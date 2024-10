Geschreven door Eljakim Doorneweerd

8 oktober 2024 13:15

Capaciteit kinderopvang neemt af, vraag neemt toe





VELUWE RANDMEER - De capaciteit van de kinderopvang is ook in de regio Veluwe Randmeer de afgelopen jaren afgenomen. Dit heeft impact op werkende ouders, die soms moeite hebben om passende opvang voor hun kinderen te vinden. Volgens de laatste cijfers moeten veel ouders nu uitwijken naar omliggende gemeenten of zelfs verder om hun kinderen op een veilige plek onder te brengen.

Dat blijkt uit een onderzoek van Nina.Care. Het aantal kinderopvanglocaties in Nederland is gedaald. Ook in de regio zijn verschillende kinderopvangcentra gesloten of hebben ze hun capaciteit beperkt. De oorzaak hiervan is deels te wijten aan een personeelstekort en strengere regelgeving, wat het voor organisaties lastig maakt om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden.

Wachtlijsten en impact op ouders

De afname van kinderopvangplekken heeft geleid tot langere wachtlijsten. In sommige gevallen moeten ouders maanden wachten voordat er een plaats beschikbaar is. Dit zorgt voor grote problemen, vooral voor werkende ouders die afhankelijk zijn van kinderopvang om hun werk en gezinsleven te combineren.



Geen snelle oplossing

Er is vooralsnog geen eenvoudige oplossing voor het tekort aan kinderopvangplaatsen. Hoewel er op nationaal niveau plannen zijn om de kinderopvangsector te versterken, hebben lokale kinderopvangcentra in de regio te maken met de uitdagingen van personeelstekorten en de hoge kosten van opvangvoorzieningen.

Blik op de toekomst

Gemeenten in de regio blijven in gesprek met de kinderopvangsector om mogelijke oplossingen te vinden. Tot die tijd moeten ouders zich blijven aanpassen aan de beperkte capaciteit en de daarmee gepaard gaande wachtlijsten.