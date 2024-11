Geschreven door Jarno van de Bor

11 november 2024 10:51

Inner Wheel Nijkerk schenkt 500 euro aan Kinderzwerfboek voor nieuwe boekenkastjes



Serviceclub Inner Wheel Nijkerk overhandigt de cheque. Foto: Jeroen Brons / A1 Mediagroep



NIJKERK – Kinderzwerfboek regio Nijkerk heeft een donatie van 500 euro ontvangen van Serviceclub Inner Wheel Nijkerk. Het bedrag, dat via een statiegeldactie is ingezameld, wordt gebruikt voor een nieuw boekenkastje bij basisschool De Hoeksteen en voor het opknappen van bestaande kastjes.

De overhandiging van de cheque vond vanochtend plaats bij kinderopvanglocatie Bzzzonder aan de Brink in Nijkerk. Het daar geplaatste boekenkastje is opgeknapt en officieel in gebruik genomen. Kinderen kunnen er zelf een boek uitkiezen en, na het lezen, doorgeven zodat het weer verder kan zwerven. De eerste kinderen nemen een kijkje. Foto: Jeroen Brons / A1 Mediagroep Belangrijk voor de ontwikkeling

Kinderzwerfboek heeft als doel om kinderen buiten schooltijd aan het lezen te krijgen. Lezen is volgens de organisatie niet alleen ontspannend, maar ook belangrijk voor de ontwikkeling. Met boeken leren kinderen zich beter te uiten en vergroot het hun kans op een goede toekomst. Kinderzwerfboek roept inwoners van Nijkerk op om mee te denken over nieuwe locaties voor boekenkastjes. Gezocht wordt naar plekken die voor kinderen goed bereikbaar en vrij toegankelijk zijn. Nathanie Heimensen, coördinator voor Kinderzwerfboek Nijkerk, zegt dat ook kinderboeken van harte welkom zijn. "Boeken die thuis niet meer worden gelezen, zoals omdat een kind al een niveau verder is, kunnen anderen dan weer veel leesplezier geven. De boeken zijn dan heel welkom. Ruilen mag natuurlijk ook." Het boekenkastje bij kinderopvanglocatie Bzzzonder aan de Brink in Nijkerk. Foto: Jeroen Brons / A1 Mediagroep