Geschreven door Jeroen Brons

21 oktober 2024 14:12

Cliënten woonlocatie Nijkerk vieren nieuwe duofiets met feestelijke onthulling





NIJKERK - Cliënten van woonlocatie Nijkerk van InteractContour zijn op koningsdag 2023 gestart met het inzamelen van geld door middel van lege blikjes in te zamelen en markten te organiseren voor een duofiets. Op woonlocatie Nijkerk wonen mensen met niet aangeboren hersenletsel. Op de fiets kunnen de bewoners die minder mobiel zijn toch samen met een iemand een stukje fietsen.

Op 19 oktober is de fiets afgeleverd en op een feestje is dat gevierd met de muzikale begeleiding van Frans Kas, beter bekend als Franky Stardust. Ook dankzij donaties van Voek, Innerwheel en de Rotaryclub is de duofiets mogelijk gemaakt. De fiets wordt onderhouden en gestald bij Brouwer Tweewielers in Nijkerk.

Vrijwilligers gezocht

Woonlocatie Nijkerk van InteraktContour is nog wel op zoek naar extra vrijwilligers die met de bewoners willen fietsen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de woonlocatie. Dit kan via de website van InteractContour, of door een mail te sturen.