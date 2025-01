Geschreven door Mark Oogjes | Omroep Gelderland

6 januari 2025 16:24

Code geel, houd hier rekening mee





VELUWE RANDMEER - Zware windstoten en regen. Van 14.00 tot 18.00 uur geldt er code geel in Gelderland. Sterker nog: de weerswaarschuwing van het KNMI geldt voor het hele land. Wat houdt code geel in en hoe ben je erop voorbereid?

Het KNMI verwacht windstoten tot 90 km/uur en regen. Dit kan voor problemen zorgen op de weg. Het instituut waarschuwt voor een verhoogd risico op ongelukken door afbrekende takken. Vooral fietsers, vrachtwagens en auto's met een aanhanger kunnen last hebben van het weer.

Vastmaken van spullen

Langzamer rijden en meer afstand houden is raadzaam. Net als voor vertrek de actuele verkeerssituatie checken, via de site van de ANWB. Ondanks het weer en het einde van de kerstvakantie, verwacht de organisatie voor verkeer niet meer drukte op de weg. "Het is vandaag nog niet zo druk vergeleken met normaal. Dat is gebruikelijk in januari. Desalniettemin raden we aan je handen aan het stuur te houden", laat een woordvoerder weten.

Niet alleen op de weg moet je alert zijn. Het weer kan ook zorgen voor overlast rondom je huis. Denk aan rondvliegende voorwerpen of tuinmeubels. Zet je tuinset binnen of maak het vast. Hetzelfde geldt voor afvalcontainers of andere lostaande voorwerpen in je tuin.

Ramen en deuren dicht

Houd de ramen en deuren dicht en zet je luiken goed vast. Zeker als hier veel wind op staat. Mocht er een plekje vrij zijn, zet je auto dan uit de wind en uit de buurt van bomen en schuttingen. De weerswaarschuwing geldt tot 18.00 uur. Via het KNMI kan je op de hoogte blijven van de meest recente waarschuwingen.