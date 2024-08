Geschreven door Sophie van der Velden

Code geel: KNMI waarschuwt voor drukkende hitte en onweersbuien





VELUWE RANDMEER - Het KNMI heeft voor vandaag, dinsdag 13 augustus, code geel afgegeven tussen 11.00 en 00.00 uur voor onder andere provincie Gelderland. Dit heeft voornamelijk te maken met de drukkende, benauwde hitte. De temperaturen stijgen tot maximaal 32 graden.

Vooral in het oosten van het land stijgt het kwik hard. De hoogste temperaturen worden daar dan ook gevonden. De tropische temperaturen, in combinatie met de hoge luchtvochtigheid maken dat het voelt als een benauwde hitte.

Vooral mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen klachten krijgen zoals oververhitting en uitdroging, waarschuwt het KNMI. Bij zware inspanning, zoals zwaar lichamelijk werk of intensief sporten, kan iedereen deze klachten krijgen.

Onweersbuien

Halverwege de middag ontstaat er kans op enkele stevige onweersbuien. In de loop dan de dag zal het dan ook wat afkoelen. De buien zullen eerst in het oosten vallen. Later vanavond tot halverwege de nacht naar woensdag maken ook het zuiden en midden van het land kans op deze stevige buien. De buien kunnen gepaard gaan met windstoten, hagel en veel neerslag in korte tijd.

Onvoorspelbaar

Volgens Felix Kamphuis, weerman bij RTV Nunspeet, is het een onzekere, onvoorspelbare situatie. "Ik verwacht dat de buien voornamelijk over het oosten zullen trekken, maar het kan dat er hier ook een buitje valt", legt hij uit. "Het zullen in ieder geval hele plaatselijke, hevige buien worden."

Door de buien kan plaatselijk overlast ontstaan bij buitenactiviteiten zoals (water)sport en evenementen.