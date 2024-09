Geschreven door Jarno van de Bor

2 september 2024 10:14

Code geel: vanmiddag en vanavond onweersbuien en kans op wateroverlast



Er worden hevige onweersbuien verwacht. Foto: Pixabay



VELUWE RANDMEER - Het KNMI heeft voor maandagmiddag en in de avond code geel afgekondigd. Net name in het oosten van Nederland worden er hevige onweersbuien verwacht. Ook kunnen zware buien voor schade en overlast zorgen.

Naar verwachting zal het slechte weer vanuit het zuiden tussen 17.00 en 22.00 uur de Noordwest Veluwe bereiken. Bij de onweersbuien kan in korte tijd veel neerslag vallen. Ook is er kans op hagel, hevige regenval en winstoten tot 70 kilometer per uur. Omdat er lokaal veel regen in korte tijd kan vallen waarschuwt het KNMI voor ondergelopen kelders, tunnels en wegen. In de loop van de avond verdwijnen de onweersbuien.