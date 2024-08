Geschreven door Noah Quist | Cato Stronkhorst

27 augustus 2024 11:01

Code oranje in Nederland: de balans opgemaakt voor Veluwe Randmeer



Foto: Gert-jan Rekers | RTV Nunspeet



VELUWE RANDMEER – Afgelopen zaterdag werd Nederland verrast met code oranje. Landelijk heeft dit behoorlijk wat schade aangericht, maar de Veluwe Randmeer is redelijk gespaard gebleven. Diverse activiteiten in de regio gingen gewoon door en de tenten werden extra strak vastgezet. Hieronder maken we de balans op van de schade in gemeenten die de Veluwe Randmeer rijk is.

In de gemeente Nunspeet werd de meest extreme schade geconstateerd aan een auto op de parkeerplaats van het Meidoornerf. Deze werd getroffen en geplet door een afgebroken tak. Hetzelfde verhaal geldt voor het informatiebord dat iets verderop stond. Verder blokkeerden omgewaaide bomen en takken sommige wegen. Dit zorgde voor veel opruim- en veegwerk voor de buitendienst, laat de communicatieadviseur van gemeente Nunspeet weten. Harderwijk en Putten

De gemeente Harderwijk had ’s middags al te maken met schade, zo ook Putten. Hier kwamen de eerste meldingen rond 15.00 uur binnen. Op wat afgewaaide dikke takken na bleef het in Putten verder rustig. De takken zijn door de gemeente opgehaald. Hattem en Nijkerk

Hattem kreeg te maken met overstroomde putten door de extreme regenval. Ook zijn er twee meldingen van scheefstaande bomen binnengekomen. De buitendienst zal deze onderzoeken en zo nodig maatregelen nemen, zoals snoeien of in het uiterste geval kappen. Dit geeft de communicatieadviseur van gemeente Hattem aan. Nijkerk heeft helemaal geen last van schade gehad. De meldingen bleven uit en de communicatieadviseur van de gemeente zegt daar erg blij mee te zijn. Ermelo en Elburg

In Ermelo werd aan de Ericalaan en de Reigerstraat stormschade gemeld. Een communicatiemedewerker laat weten dat er wat takken naar beneden zijn gevallen en er een boom was die lichte schade veroorzaakte aan een auto. Voor de rest bleef het rustig. In Elburg bleef het rustig, op het uitrukken van een aantal ambulances na.