Geschreven door Eljakim Doorneweerd

11 oktober 2024 7:00

Coming Out Day: deze gemeenten hijsen vandaag wél en niét de regenboogvlag





VELUWE RANDMEER – Vandaag, vrijdag 11 oktober, is het nationale Coming-Outdag in Nederland. In 2009 riep toenmalig minister Ronald Plasterk deze datum uit om de sociale acceptatie van de LHBT te bevorderen. In 1988 vond Coming Out Day al voor de eerste keer plaats in de Verenigde Staten.

Bij verscheidene gemeenten in Nederland gaat vandaag daarom de regenboogvlag de mast in. Toch zijn er ook gemeenten die ervoor kiezen om de vlag niet te hijsen. Zo kiest Oldebroek er sinds 2021 voor om het wél te doen ‘met de gedachte dat in de gemeente Oldebroek iedereen zichzelf mag zijn’. Nunspeet vlagt ook, maar houdt de toelichting kort: “Het staat in ons vlagprotocol.”

Elburg en Putten niét

Buurgemeente Elburg vlagt niet op deze vrijdag: “In de gemeente Elburg hechten we veel waarde aan ruimte, respect en zorg voor iedereen. Hoewel we geen specifieke activiteiten organiseren voor Coming Out Day, is inclusiviteit voor ons een belangrijk thema. Het hijsen van vlaggen op allerlei dagen doen we niet, omdat we willen voorkomen dat dit willekeurig wordt. Daarom wapperen bij het gemeentehuis het hele jaar door uitsluitend de Nederlandse, Elburgse en provinciale vlag”, laat de gemeente weten.

Putten kiest er ook voor om niet te vlaggen en sluit hierbij (deels) aan op de opvattingen van de gemeente Elburg. Ze wijzen erop dat het niet is opgenomen in het coalitieakkoord en dat de vlag een symbolische waarde heeft: “Dit kan leiden tot hoog oplopende discussies die de samenleving kunnen splijten”, laten ze weten.

Regenbooggemeente vlagt wel

Harderwijk is de enige ‘Regenbooggemeente’ in de regio en hier zal de vlag ook in de top gebracht worden. Op de website van Movisie is te lezen dat een Regenbooggemeente actief beleid ontwikkelt voor de acceptatie van lesbische, homoseksuele, en bi+, transgender, intersekse, queer en aseksuele personen (lhbtiqa+).

Nijkerk en Ermelo

Ermelo en Nijkerk laten de vlag ook wapperen op deze Coming-outdag. De gemeente Nijkerk vindt het van belang dat iedereen zich welkom voelt in de gemeente: “Daarom besteden we er op deze dag graag aandacht aan dat iedereen mag zijn wie die wil zijn.” Ermelo licht toe: “Door de vlag te hijsen, wil Ermelo laten zien dat het een veilige en inclusieve plek is voor al haar inwoners, ongeacht seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Ermelo is een inclusieve gemeente waarin iedereen ertoe doet. Niemand wordt uitgesloten en iedereen doet mee in Ermelo.”

Niet gebruikelijk in Barneveld

Barneveld kiest er, tot slot, voor om geen regenboogvlag te hijsen: “Het is in Barneveld namelijk niet gebruikelijk om op het gemeentehuis andere vlaggen te gebruiken dan de Nederlandse vlag en de Barneveldse vlag. In de gemeente Barneveld telt ieder mens. Daarom hangt in onze publiekshal onderstaand lichtbord met de tekst ‘Ieder Mens is een Mens’. Zo laten we elke dag zien dat we het belangrijk vinden dat ieder mens gezien mag en moet worden”, aldus de gemeente.