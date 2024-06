Geschreven door Jarno van de Bor

28 juni 2024 1:58

Communicatie over azc-locaties zorgt voor verdeeldheid en verwarring in Nijkerkse gemeenteraad





NIJKERK – De sfeer onder de demonstranten bij het gemeentehuis was voorafgaand aan de raadsvergadering goed en gemoedelijk. Voor de ingang van het Nijkerkse stadhuis stonden zo’n 70 tot 80 inwoners van Nijkerkerveen te demonstreren tegen de komst van een mogelijke azc. “We hadden gezegd dat we het netjes zouden houden, en wij komen ons woord na.”

“De geschiedenis herhaalt zich”, begon Peter Collignon donderdagavond zijn betoog, doelend op het fiasco van het azc in Hoevelaken. De fractievoorzitter van De Lokale Partij is van mening dat de gemeente onzorgvuldig is geweest in de communicatie over de mogelijke locaties van een azc in de gemeente Nijkerk. De gemeente bracht onlangs drie plekken naar buiten waar mogelijk asielzoekers worden opgevangen. Via een vragenlijst kunnen inwoners extra plekken aandragen en hun mening geven.

Onrust

Tot dusverre leidt dit participatieproces vooral voor veel onrust en stress bij omwonenden van de betreffende genoemde locaties. Zij hebben de indruk dat de locatie al lang vaststaat en dat er deals zijn gesloten met projectontwikkelaars. Ook ging de gemeente in de fout met de communicatie. Zo ontvingen de eigenaren van een van de direct aangrenzende woningen geen informatiebrief en werd een stuk land van omwonenden zonder overleg ingetekend als mogelijke opvanglocatie. Burgemeester Renkema erkende tijdens de vergadering nogmaals dat de gemeente hierbij steken heeft laten vallen.



Voorkeurslocaties

Collignon wilde in een goed gevulde raadszaal van het college horen of de definitieve locatie voor het azc al vastligt en of projectontwikkelaars zelf met initiatieven zijn gekomen om een azc te bouwen op hun grondgebied. Die suggesties werden door burgemeester Gerard Renkema weggewuifd. “Alle locaties die worden aangedragen zullen worden beoordeeld. De drie genoemde locaties zijn geen voorkeurslocaties.” Daarnaast ontkende hij dat er deals zijn gesloten. “Het is uiteindelijk aan u, de gemeenteraad, om een beslissing te nemen.”

Drie locaties schrappen

Na meerdere schorsingen in het bijna twee uur durende vragenuurtje kwamen De Lokale Partij en ChristenUnie/SGP uiteindelijk met een motie om de drie mogelijke opvanglocaties uit de vragenlijst van de gemeente te schrappen. Volgens de indieners creëert het noemen van die locaties een ongelijk speelveld en wekt het de indruk dat het om voorkeurslocaties gaat.

Fractievoorzitters in overleg. Foto: VRMG

Spelregels niet wijzigen

Hier voelden de andere partijen weinig voor, waardoor de motie sneuvelde. Matthias Blankesteijn (CDA) was bang dat het schrappen juist voor meer verwarring zou zorgen. “Als we nu locaties uit de vragenlijst gaan schrappen en we komen uiteindelijk toch tot een van die genoemde locaties, kunnen mensen denken: hij was toch geschrapt? En nu wordt hij toch overwogen.” Hij krijg bijval van Niels Staal (VVD): “We hebben als gemeenteraad nu eenmaal zelf deze opdracht gegeven aan het college. We moeten de spelregels tussentijds niet wijzigen, dat is niet fair.” Ook PRO21 en FvD steunden de motie niet.

Meer verwarring

Ook een citaat uit de brief die omwonenden van de mogelijke azc-locaties ontvingen zorgde voor verwarring. Collignon had vraagtekens bij de zin: ‘de volgende locaties heeft het college in gedachten’. Volgens hem wekt dit de suggestie dat de genoemde locaties definitief zijn. Niels Staal (VVD) vond daarentegen de brief wel duidelijk genoeg. Volgens hem was er genoeg context te halen uit de rest van de brief. Daar was de leider van de Lokale Partij het niet mee eens. “Als de gemeenteraad het al niet begrijpt, hoe kunnen we dat dan wel van de burgers verwachten?” Op de publieke tribune werd instemmend meegeknikt.

Burgemeester Renkema kijkt toe. Foto: VRMG

Aangenomen motie

De motie die de stemming wel overleefde was die van coalitiepartijen VVD, PRO21 en CDA. Zij riepen op om nogmaals te benadrukken dat de drie door de gemeente genoemde plekken geen voorkeurslocatie zijn en dat alle aangedragen opties gelijk worden gewogen. Op FvD na steunden alle partijen dat voorstel.



Zure nasmaak

Veel van de aanwezige toeschouwers verlieten uiteindelijk hoofdschuddend en teleurgesteld de vergaderzaal. “We hadden met een schone lei kunnen beginnen en de politiek had een klein beetje vertrouwen kunnen terugwinnen, maar ze hebben anders gekozen.” Op de gang kregen de aanwezigen van een bode nog een ijsje aangeboden om de ergste warmte te lijf te gaan. Een van de bezoekers nam een citroenijsje en reageerde gevat: “Dat past goed bij de zure nasmaak die we hieraan overhouden.”