Geschreven door Jeannet van Elst

4 oktober 2024 10:29

Concert Diederik Blankesteijn in het Orgelmuseum



Diederik Blankesteijn. Foto Foppe Schut.



ELBURG - Met de najaarsserie in full swing komt Diederik Blankesteijn spelen in het Nationaal Orgelmuseum in Elburg. Diederik is een jonge, getalenteerde organist die zijn eindexamen in 2021 afsloot met een 9,5. Zijn concert, met uitsluitend muziek van Bach, belooft een belevenis te worden.

Diederik Blankesteijn (1996) is concertorganist, kerkmusicus en muziekdocent. Hij studeerde orgel aan het Conservatorium van Amsterdam bij Jacques van Oortmerssen, Matthias Havinga en Pieter van Dijk. Diederik is breed georiënteerd als klavierspeler en volgde ook lessen piano (bij Frank Peters en Wouter Bergenhuizen), basso continuo en improvisatie (bij Miklós Spányi en Rien Donkersloot) en klavichord (bij Menno van Delft). Diederik won prijzen op verschillende orgelconcoursen. Diederik is cantor-organist van de Lutherse Kerk in Utrecht. Als kerkmusicus is hij daarnaast actief in onder andere de Grote Kerk in Nijkerk, de Fonteinkerk in Amersfoort en bij de stichting NijKerkmuziek. Als muziekdocent is hij zowel privé actief als op muziekschool De Muzen in Veenendaal. Tijdens het concert van 12 oktober speelt Diederik onder meer Bachs ‘Prelude en fuga in e’ BWV 533, de koraalbewerking ‘Herr Jesu Christ, dich zu uns wend’, BWV 655 en de Toccata in E, BWV 566. Het concert op 12 oktober begint om 16.00 uur en is gratis toegankelijk. Wilt u ook het museum bezoeken, dat krijgt u het advies wat eerder te komen, daar het museum direct na afloop van het concert sluit, om 17.00 uur. Bezoekadres van het museum: Van Kinsbergenstraat 5, Elburg.