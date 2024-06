Geschreven door Jarno van de Bor

14 juni 2024 15:46

Cultuuraanbieders en inwoners Nijkerk in gesprek over toekomstig cultuurbeleid



Foto: Margreet Koele



NIJKERK - Deze week hebben verschillende cultuuraanbieders om tafel gezeten met inwoners van Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen. Samen gingen zij in gesprek over het cultuurbeleid in de gemeente en bespraken zij de kansen en uitdagingen voor de toekomst.

De gesprekken vonden plaats in de bilbliotheek van Nijkerk en eerder in de week in de bibliotheek van Hoevelaken. Thema's die werden besproken zijn onder meer het vergroten van de veerkracht van de cultuursector, het bevorderen van inclusief cultuuraanbod en en stimuleren van onderlinge samenwerking.

Basis voor nieuw cultuurbeleid

Met de uitkomst van de gesprekken wil de gemeente de basis leggen voor het nieuwe cultuurbeleid. "We zijn blij met de grote opkomst en de betrokkenheid van alle aanwezigen", aldus Stefan Staartjes, beleidsadviseur cultuur & sportstimulering van de Gemeente Nijkerk, "De input van deze avond helpt ons om een cultuurbeleid te maken dat écht aansluit bij de wensen en behoeften van alle cultuurpartijen in Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen."

Foto: Margreet Koele

Foto: Margreet Koele Met de uitkomst van de gesprekken wil de gemeente de basis leggen voor het nieuwe cultuurbeleid. "We zijn blij met de grote opkomst en de betrokkenheid van alle aanwezigen", aldus Stefan Staartjes, beleidsadviseur cultuur & sportstimulering van de Gemeente Nijkerk, "De input van deze avond helpt ons om een cultuurbeleid te maken dat écht aansluit bij de wensen en behoeften van alle cultuurpartijen in Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen."