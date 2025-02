Geschreven door Nora Doornhof

5 februari 2025 10:04

Dames Flevo verliezen fors in Krommenie





NIJKERK - De dames van Flevo moesten afgelopen weekend helemaal naar Krommenie reizen voor hun wedstrijd tegen De Ham. Na een lange autorit was het tijd om de wedstrijd mindset aan te zetten. Voor de wedstrijd benadrukte speler/coach Jette Bokkers dat de speelsters hun eigen spel moesten spelen en elkaar goed moesten helpen, zowel in de verdediging als in de aanval.

Periode 1:

De wedstrijd begon pittig voor Flevo. De Ham wist al snel drie doelpunten te maken. Gelukkig wist Esther van Eijk met een prachtige boogbal de bal achter de keeper te krijgen, waardoor de eerste periode eindigde met een stand van 3-1 in het voordeel van De Ham.

Periode 2:

Ook in de tweede periode had Flevo het zwaar. De Ham scoorde nog vijf keer, maar wel kon Lara van de Vliert met een mooi schot, na een assist van Josée van den Hoven, de bal over de keeper te krijgen. Halverwege de wedstrijd stond het 8-2 voor De Ham.

Tweede Helft:

In de tweede helft van de wedstrijd kreeg Flevo veel uitsluitingen van de scheidsrechters. Deze overtal situaties werden door de thuisploeg meerdere keren omgezet in doelpunten. Flevo probeerde van alles in de aanvallen, maar dit leverde geen doelpunten op. Aan het einde van de wedstrijd waren er drie speelsters met 3 ptjes welke niet meer aan de wedstrijd mochten deelnemen. Met inzet van alle wisselspelers moest Flevo de wedstrijd uitspelen. Zo werd de eindestand 15-2 in het voordeel van De Ham. Aan het begin van de competitie wist Flevo thuis tegen deze tegenstander nog een gelijk spel uit het vuur te slepen, maar nu kwamen ze duidelijk tekort.

Volgende week spelen de dames van Flevo weer in hun eigen zwembad tegen de Houtrib/Deltasteur combinatie. Deze wedstrijd begint om 18:25 uur.

Doelpunten: Esther van Eijk en Lara van de Vliert (1).