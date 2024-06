Geschreven door Kevin van Loenen

23 juni 2024 10:04

Dayn (12) runt al een jaar zijn eigen ijscokar: 'Het is een uit de hand gelopen grap'





NIJKERK - Hij runt zijn eigen ijscokar, is persfotograaf en gaat ook nog gewoon naar school. Die drie taken vullen een groot deel van de week voor de 12-jarige Dayn van de Pol uit Nijkerk. Maar het had ook anders kunnen lopen als zijn sollicitatie bij de supermarkt was geaccepteerd.

“Ik wilde bij de Jumbo gaan werken maar daar zeiden ze dat het niet mocht omdat ik te jong was. Mijn opa had toevallig ijs meegenomen die dag en toen zei ik als grap, waarom start ik niet gewoon zelf een ijsbedrijf. Dit is dus eigenlijk een uit de hand gelopen grap.” zegt Dayn glimlachend. Zijn ouders kwamen vervolgens op het idee om dat met een ijskar te doen. En dat was de start van wat later Ice Day zou worden, gerund door misschien wel de jongste ondernemer van Nijkerk.

Wel is het combineren van zijn bedrijf met school soms lastig. Zeker nu hij in het eerste jaar van de middelbare school zit is er minder tijd over dan toen hij als 11-jarige met Ice Day begon. Toch kan hij inmiddels slim met zijn tijd omgaan: “Ja dat is wel gek want ik kan er nu juist meer tijd in steken. Ik maak wel lange dagen waardoor het lastiger is. Maar op andere dagen ben ik juist eerder uit school en dan kan ik vroeg een rondje gaan doen. Dan ga ik bijvoorbeeld naar de basisscholen. De een is dan om 14:15 uur uit en de andere om 14:30 uur en zo kan ik een mooi rondje doen.”

Dayn staat zelf ook soms raar te kijken. Vooral omdat zijn smaak niet altijd gelijk is aan die van zijn klanten: “Ik vind bijvoorbeeld stracciatella erg lekker. Maar soms heb ik speciale smaken bij mij zoals suikerspin en dat vind ik echt niet te eten. Toch vinden veel mensen het heerlijk en dat is ook prima.” Toch is het vooral de smaak banaan-chocolade die goed loopt. Jaarlijks schat hij in dat er zo'n 600 liter aan ijs door zijn handen gaat.

Hoe is dat, een bedrijf runnen? “In het begin vond ik dat wel spannend om met mijn eigen bedrijf aan de gang te gaan. Maar nu niet meer. Nu ga ik gewoon lekker een rondje rijden en een beetje ijsjes verkopen, dus daar heb ik geen last meer van.” Al kijken mensen soms een beetje gek als ze mij achter die kar zien staan omdat ik zo jong ben.”

Hoe nu verder?

Straks alsnog bij de supermarkt werken, dat ziet hij niet meer zitten nu hij verantwoordelijk is voor zijn eigen bedrijf en zelf de keuzes kan maken. Dayn denkt eerder aan uitbreiding dan alsnog bij de supermarkt te gaan werken: “Waarom? Het gaat nu ook wel goed, ik heb vooral evenementen waar ik naartoe ga en dat is ook supergezellig. Dan ben ik op verjaardagen of een stadspicknic waar ik dit weekend ben. Laatst was ik bij een verjaardag in een bedrijfshal. Daar kon ik zo naar binnen fietsen en de mensen gingen netjes voor mij in een rijtje staan. Dat is ook wel grappig.”

Voorlopig vindt hij het leuk en loopt het bedrijf goed, ook kan hij zich storten op zijn grootste hobby: persfotograaf. “Dat doe ik een beetje tussendoor, maar soms ook tegelijk. Toen ik vorig jaar net begon ging de ijsverkoop op een dag niet zo goed. Ik zag een melding over een grote brand op de Doornsteeg en dacht 'ja waarom niet'. Ik ben daarheen gegaan en zo kun je ijsjes verkopen en ondertussen 112 voertuigen filmen.” Wat hij gaat doen als hij klaar is op de middelbare school? Die vraag staat nog open. “Gelukkig heb ik nog genoeg tijd om daar over na te denken.”