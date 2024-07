Geschreven door Medi Holstege

23 juli 2024 13:43

De 23e editie van Muziekzomer Gelderland start vrijdag 26 juli





VELUWE RANDMEER - Muziekzomer Gelderland is 16 dagen genieten van muzikaal toptalent op bijzondere locaties door de hele provincie Gelderland. Jonge getalenteerde musici – conservatoriumstudenten en jonge professionals – zorgen voor een inspirerende mix aan muzikale ervaringen voor een breed publiek. Van relaxed luisteren in het gras tot opera, intieme avonden en nieuwe composities voor orkest: het zit allemaal in dit zomerse festival.

Sinds de start in 2001 is de Muziekzomer Gelderland uitgegroeid tot een groot 16-daags festival met een groot aantal voorstellingen, concerten en evenementen op vaak bijzondere plekken in de buitenlucht of binnen waar je normaal nooit komt. Parken, fabrieken, café's, kerken, tuinen en musea maken onderdeel uit van een programma waarin zowel de nieuwsgierige voor-het-eerst bezoekers van klassieke, wereld- of jazzmuziek als de ervaren liefhebbers aan hun trekken komen. Ga je voor een relaxte setting dan kun je je kleedje uitvouwen bij een van de openluchtconcerten. Wil je de premières en pareltjes uit het klassieke-muziekrepertoire niet missen dan kom je ook zeker aan je dosis zomerse inspiratie. Laat je verrassen! Voor ieder wat wils Op het programma staat van alles: symfonieorkesten, kamermuziek, kindervoorstellingen en programma’s met dans en theater. Klassiek, jazz, improvisatie en nieuwe muziek het komt allemaal langs. Naast bekende klanken zijn er elk jaar premières en nieuwe arrangementen te horen. Heel populair zijn de concerten: fiets-, wandel- en ontdekkingstochten gecombineerd met (korte) concerten en voorstellingen. Ook staat er elk jaar een familievoorstelling op het programma. Uitgelicht programma’s in onze regio: Za 27 juli: Veluvine Fietstocht Nunspeet is één van de grootste hits van de Muziekzomer Gelderland. Fietsen, naar muziek luisteren, een drankje en een hapje eten: de Veluvine Fietstocht biedt ook dit jaar weer deze unieke combinatie van zomers genieten. De route van ca. 30 km start om 12:30 uur en om 14:00 uur bij Theater Veluvine in Nunspeet en voert je langs bijzondere plekken, waar korte muzikale optredens plaatsvinden door jonge musici.

is één van de grootste hits van de Muziekzomer Gelderland. Fietsen, naar muziek luisteren, een drankje en een hapje eten: de Veluvine Fietstocht biedt ook dit jaar weer deze unieke combinatie van zomers genieten. De route van ca. 30 km start om 12:30 uur en om 14:00 uur bij Theater Veluvine in Nunspeet en voert je langs bijzondere plekken, waar korte muzikale optredens plaatsvinden door jonge musici. Woensdag 31 juli: 20.00 uur Jeugdorkest Nederland, Radio Kootwijk Het Jeugdorkest Nederland is niet zomaar een orkest; het is een broedplaats voor Nederlands muzikaal talent tussen de 14 en 20 jaar. Deze jonge musici krijgen hier de kans om onder professionele begeleiding te groeien en hun talent te polijsten. Het orkest biedt hen een platform waar ze kunnen leren, experimenteren en vooral schitteren. Concert: Sjostakovitsj' vijfde symphonie, de Getemde Feeks van Wagenaar, Tzigane (Ravel) en Poème (Chausson) met soliste Rosanne Philippens in de monumentale 'Kathedraal van Kootwijk'.

Het Jeugdorkest Nederland is niet zomaar een orkest; het is een broedplaats voor Nederlands muzikaal talent tussen de 14 en 20 jaar. Deze jonge musici krijgen hier de kans om onder professionele begeleiding te groeien en hun talent te polijsten. Het orkest biedt hen een platform waar ze kunnen leren, experimenteren en vooral schitteren. Concert: Sjostakovitsj' vijfde symphonie, de Getemde Feeks van Wagenaar, Tzigane (Ravel) en Poème (Chausson) met soliste Rosanne Philippens in de monumentale 'Kathedraal van Kootwijk'. Do 1 augustus: 20.00 en 21.30 uur Looking Up! De Ontmoeting Nunspeet Dit innovatieve concert wordt verzorgd door vier getalenteerde jonge strijkers, die elkaar leerden kennen bij het Nationaal Jeugd Orkest (NJO), en videograaf Boris Peters. De musici zijn: Vivian de Graaff - viool, Tina Draadjer - viool, Viola Koopman - altviool en Jasper den Hond - cello. Het publiek betreedt de ruimte en wordt direct ondergedompeld in een meeslepende ervaring die de zintuigen prikkelt. Terwijl de muziek klinkt, worden prachtige beelden geprojecteerd, waardoor een unieke en dromerige sfeer ontstaat. Tijdens het concert, dat ongeveer 45 minuten duurt, ligt het publiek op zelf meegebrachte matjes en kan het zich volledig laten meevoeren door de beelden en de klanken. Deze unieke voorstelling belooft een onvergetelijke ervaring te worden voor alle aanwezigen.

Dit innovatieve concert wordt verzorgd door vier getalenteerde jonge strijkers, die elkaar leerden kennen bij het Nationaal Jeugd Orkest (NJO), en videograaf Boris Peters. De musici zijn: Vivian de Graaff - viool, Tina Draadjer - viool, Viola Koopman - altviool en Jasper den Hond - cello. Het publiek betreedt de ruimte en wordt direct ondergedompeld in een meeslepende ervaring die de zintuigen prikkelt. Terwijl de muziek klinkt, worden prachtige beelden geprojecteerd, waardoor een unieke en dromerige sfeer ontstaat. Tijdens het concert, dat ongeveer 45 minuten duurt, ligt het publiek op zelf meegebrachte matjes en kan het zich volledig laten meevoeren door de beelden en de klanken. Deze unieke voorstelling belooft een onvergetelijke ervaring te worden voor alle aanwezigen. Zondag 4 augustus: 20.00 uur Jong Metropol Orkest ¡SOL Y SONIDO! Radio Kootwijk Voor deze editie heeft het orkest het grote genoegen om dirigent Jacomo Bairos te verwelkomen als gastleider. Jacomo Bairos woont in Lissabon en heeft in Miami, Florida, een eigen orkest, het 'Nu Deco Ensemble’. Met Bairos aan het roer neemt Jong Metropole een duik in de rijke Braziliaanse muzikale traditie. Deze muziek, verwant aan jazz, vormt met levendige ritmes het centrale thema van een swingende avond!

Voor deze editie heeft het orkest het grote genoegen om dirigent Jacomo Bairos te verwelkomen als gastleider. Jacomo Bairos woont in Lissabon en heeft in Miami, Florida, een eigen orkest, het 'Nu Deco Ensemble’. Met Bairos aan het roer neemt Jong Metropole een duik in de rijke Braziliaanse muzikale traditie. Deze muziek, verwant aan jazz, vormt met levendige ritmes het centrale thema van een swingende avond! Woensdag 7 augustus: 20.00 uur Audax Trio, Kasteel de Vanenburg Putten Het Audax trio is opgericht in 2017 en bestaat uit Pieternel Tils(viool), Florianne Remme (cello) en Jorian van Nee (piano). Het Latijnse woord ‘Audax’ betekent ‘gedurfd’, gekozen in verband met hun muziekkeuzes. Al deze programma’s worden uitgevoerd door de beste muzikale talenten van dit moment. Hierdoor én door het enthousiasme van de musici is de Muziekzomer Gelderland een feest voor iedereen. De Muziekzomer Gelderland wordt georganiseerd door de Nationale Jeugdorkesten Nederland (NJON). Voor complete programma zie de site van Muziekzomer Gelderland.