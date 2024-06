Geschreven door Eljakim Doorneweerd

26 juni 2024 14:22

De grote impact van long covid: ‘Het heeft echt gevolgen voor je sociale leven’





WEZEP – Maandagavond werd er in het Agnieten College in Wezep een informatieavond georganiseerd over long covid. Mensen vertelden hun verhaal en daarnaast was arts Alfons Olde Loohuis van stichting C-support aanwezig. De belangstelling was groot, waaruit je kunt concluderen dat velen behoefte hadden aan meer informatie over long covid.

De avond was georganiseerd door ChristenUnie Oldebroek, maar Geerco André benadrukte dat de avond geen politiek statement was, maar juist bedoelt was om meer aandacht te geven aan long covid.

Volledig afgekeurd

De bijeenkomst begon met een video van Simone. Zij kreeg eind 2021 tegelijkertijd met haar man en twee zonen corona: “Dit heeft mijn leven totaal veranderd. Ik was als enige vrij ziek en kreeg een stevige griep. Nadat ik opknapte dacht ik: dit hebben we gehad.” Toch bleek de realiteit weerbarstiger voor Simone: “Op vakantie was ik snel overprikkeld. Ik kon mijn werk niet meer doen en dacht: dat komt wel weer. Toch lukte het niet om mijn uren op te bouwen.”

Inmiddels is Simone volledig afgekeurd en dat valt haar zwaar: “Het is moeilijk om te accepteren dat ik niet kan leven zoals ik het wil. Ik ben van een levendige naar een passieve vrouw gegaan. Ik voel mij hoog bejaard.”

Lotgenotengroep

Leonard heeft ook te kampen met postcovid en startte een lotgenotengroep: “Inmiddels zitten er 44 mensen in een WhatsAppgroep. Hier delen we informatie of vragen met elkaar. Ook krijgen we hier steun en kan iemand bijvoorbeeld een bijzonder lied sturen.” Ook hamert hij erop dat (long) covid nog niet weg is: “Er zijn steeds nieuwe mensen die het krijgen.”

Trots op een wasje draaien

Als partner van iemand met long covid is het ook niet altijd makkelijk, kun je uit de woorden van Gerrit opmaken: “Mijn vrouw is al trots als ze een wasje kan draaien. Deze week was ze nog trots dat ze twee keer de trap op was gegaan. We kijken naar hetgeen we kunnen en ik ben dankbaar voor zo’n vrouw. De kinderen helpen afwassen en eten wordt voor ons gekookt. Op die manier breien we de eindjes aan elkaar.”

Schade long covid immens

Alfons Olde Loohuis is arts en verbonden aan stichting C-support. C-support biedt mensen met long covid en mensen met langdurige klachten na vaccinatie advies en ondersteuning bij het omgaan met de gevolgen van hun aandoening. Olde Loohuis blikt nog even terug naar vijf jaar terug toen in Wuhan de ziekte begon: “Het werd een ongelooflijke pandemie en de schade van long covid is ook immens.”

Het zit overal

Hij vertelt dat er momenteel 30 tot 60 duizend mensen ernstige long covid hebben: “Dit is een stad vol.” Ook legt hij uit dat covid niet alleen in je longen zit: “Het zit van het puntje van je teen tot in je haar. Je kunt zenuwpijnen hebben in je tenen en hoofdpijn in je hoofd. Het zit overal. Mensen slapen slecht en het heeft ook echt gevolgen voor je sociale leven. Stel je denkt: ik kan nog wel even tien minuten langer blijven dan krijg je later de rekening.

Opstaan kost al energie

Ook laat hij een filmpje zien van de hartslag van een long covid patiënt bij het opstaan. De persoon in kwestie had een hartslag van ongeveer 60 slagen per uur. Bij het opstaan ging dit in een mum van tijd naar 130 slagen. Het laat zien hoe veel energie het kost en welke impact long covid kan hebben.

Dat was ook de reden waarom de avond niet te lang duurde. Er waren mensen aanwezig die zelf te kampen hebben met long covid en voor wie het veel energie kostte om de avond bij te wonen. Degenen die meer hulp nodig hebben kunnen contact opnemen met stichting C-support. Ga hier naar hun website.

Het is nog mogelijk om de informatieavond terug te kijken, zie daarvoor onderstaande video: