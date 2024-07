Geschreven door Noah Quist

28 juli 2024 13:06

De jaarlijkse landelijke Tuinvlindertelling gaat bijna van start: hoe maak jij je tuin vlindervriendelijk?





VELUWE RANDMEER – De jaarlijkse Landelijke Tuinvlindertelling gaat op vrijdag 2 augustus van start. Iedereen met een tuin of balkon kan meedoen aan deze telling! Tijdens de telling kan de Vlinderstichting beter in kaart brengen wat de toestand van de natuur in de stad en in de dorpen is. Vorig jaar werd het klein koolwitje het meest gezien, wie weet wat dit jaar brengt..

De Vlinderstichting verzamelt al jarenlang gegevens over vlinders, zodat ze nog beter beschermd kunnen worden. Uit onderzoek blijft dat er steeds minder vlinders zijn en de stichting streeft om daar verandering in te brengen. De tuinvlindertelling 2024 is dit jaar van vrijdag 2 augustus tot en met zondag 4 augustus. Loop tijdens de teldagen een rondje door de tuin en noteer gedurende 15 minuten alle vlinders die je ziet. Je mag zo vaak tellen als je wilt. Eén keer tellen is al voldoende om mee te doen, maar je kan ook 2, 3, of 10 keer tellen in je tuin of op je balkon. Geef je waarnemingen door via tuintelling.nl.

Vlinderherkenning en Top 5

Ken je niet alle vlinders, maak dan gebruik van de vlinder herkenningskaart. Vorig jaar was het klein Koolwitje de meest getelde vlinder, op de voet gevolgd door de atalanta. De afgelopen dagen was de dagpauwoog veel gespot. Dit was de top 5 van vorig jaar:



Klein koolwitje Atalanta Citroenvlinder Dagpauwoog Groot koolwitje

Tips vlindervriendelijke tuin

Om je tuin om te toveren tot een vlindertuin kan je zelf een aantal maatregelen nemen. Kies onder andere voor inheemse planten die lang bloeien en veel nectar geven. De bekende vlinderstruik trekt bijvoorbeeld veel insecten. Wist je dat vlinders gek zijn op paars, roze en geel? Je kan bijvoorbeeld voor lavendel, koninginnekruid, valeriaan of klimop kiezen.



In het voorjaar komen de eerste vlinders tevoorschijn, plant daarom op tijd lentebloemen. Denk aan krokussen, maagdenpalm, schoenlappersplant en sterhyacint. Vanaf mei kan je de margrieten, klokjes, koekoeksbloemen en centaurie planten voor de fladderende beestjes. De zomer is wel het seizoen voor de vlinder. Plant bijvoorbeeld kaasjeskruiden, kattenstaarten, teunisbloemen of beemdkroon. Als je vlinders in je tuin wilt, moet er ook voldoende voedsel zijn voor rupsen. De brandnetel is een favoriet bij rupsen. Pas dan wel op met de netels bij dieren of bij jezelf.

Wil je meer tips om van je tuin een echte vlindertuin te maken kijk dan op site van natuurmonumenten: Boswachter Mathiska legt uit hoe zij dat aanpakt. Ook op de site van de Vlinderstichting zijn tal van tips te vinden om je tuin vlindervriendelijk te maken.