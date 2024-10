Geschreven door Medi Holstege

2 oktober 2024 19:23

De NOS staat stil bij een bijzonder jubileum: 50 jaar Lokale Omroep!





OSS - Het is deze maand een halve eeuw geleden dat de eerste zes lokale omroepen subsidie uit Den Haag kregen. Dione de Graaff staat daarom vanavond, woensdag 2 oktober, stil bij de rol die de lokale omroep sindsdien heeft gespeeld in NOS: 50 Jaar Lokale Omroep, om 20.25 uur te zien op NPO 2. Dione - zelf begonnen bij TV Amersfoort - presenteert het programma vanuit Café Bellevue in Oss. Ook komen er andere NOS-presentatoren met een verleden bij de lokale omroep aan het woord.

De burgemeester van Melick en Herkenbosch zag bij de aanleg van het centrale antennesysteem de kans om voortaan de vergaderingen van de gemeenteraad in de huiskamers te brengen. Een verbod vanuit Den Haag werd omzeilt met het argument dat in de wet alleen maar gesproken werd over distributie via de ether, terwijl met deze uitzendingen via de kabel, daar geen sprake van was. De allereerste uitzending van een lokale omroep was hiermee een feit. Op televisie notabene!

Niet lang daarna ging Den Haag door de bocht. Er mocht geëxperimenteerd worden met lokale televisie. Maar wel onder strikte voorwaarden en onder toezicht van de nationale omroep in Hilversum. Naast Melick en Herkenbosch werden vijf andere plaatsen aangewezen om dit experiment uit te voeren.

2024 - 50 jaar verder

"We zijn nu dus 50 jaar verder. En wat is er veel gebeurd in die 50 jaar! Ik durf te stellen dat de lokale omroep meer leeft dan ooit. Maar een makkelijke weg is dat niet geweest", aldus Marc Visch, directeur-bestuurder NLPO. "Vijftig jaar lang heeft de lokale publieke omroep voor haar bestaan moeten vechten. Maar dat heeft ons karakter ook gevormd. En we staan aan de vooravond van weer een grote verandering; de stelselherziening. In de toekomst zal de lokale journalistiek geborgd worden, maar blijven de omroepen ook dat luisterend oor van de samenleving. De vriend waarmee je een kop koffie drinkt en verhalen uitwisselt. Die je kennis laat maken met andere mensen in de gemeenschap. Maar ook die vriend die soms wijst op zaken, die iets minder goed lopen. Het cement van de samenleving."

De toekomst

De toekomst ziet er heel goed uit. En iedereen bij de lokale omroepen werkt daar dag in dag uit keihard aan. Maar soms is het ook goed om eens stil te staan bij wat er allemaal al is bereikt. Want dat is enorm en dat is zeker iets om trots op te zijn. Dat gaan de Lokale Omroepen doen tijdens de jubileumweek van 30 september tot en met 5 oktober: 50 jaar Lokale Publieke Omroep!