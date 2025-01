Geschreven door Noah Quist

28 januari 2025 9:15

De populairste kattennamen van de regio: Simba en Luna





VELUWE RANDMEER – Huisdierenverzekeraar Figo heeft weer onderzoek gedaan naar de bekendste huisdierennamen van Nederland. De populairste kattennamen van 2024 zijn bekend: Simba en Luna staken er met kop en schouders bovenuit. Simba is de meest gegeven naam en komt al jaren voor in de lijst.

Al jarenlang is de namenlijst redelijk gelijk. In de top tien waren er het afgelopen jaar maar twee nieuwkomers: Charlie en Milo. Vooral The Lion King lijkt nog steeds een inspiratiebron te zijn voor kattennamen: naast Simba staat ook Nala in de lijst.

De top tien is als volgt: Simba, Luna, Nala, Loki, Bella, Mimi, Charlie, Milo, Coco en Tommy. Ook grappige namen zijn veel gegeven. Denk aan namen geïnspireerd op straattaal (Fatoe, Habiba), etenswaren (Pannenkoek) en cartoonfiguren (Hello Kitty).

De lijst van Figo is gebaseerd op data van ruim 2.350 kattenbaasjes.