Geschreven door Ib Haarsma

5 juli 2024 12:54

De vakantie begint: zoveel geld komt er binnen op de Veluwe!





VELUWE RANDMEER - Het is eindelijk zover: de start van de zomervakantie. In het zuiden van ons land zijn de scholen vanaf vandaag gesloten. Niet alleen fijn om even de dagelijkse sleur achter je te laten. Het betekent ook dat de kassa's voor de ondernemers op de Veluwe gaan rinkelen. En het gaat om ontzettend grote bedragen die al die mensen uit binnen- en buitenland bij ons komen uitgeven. Vooral als je bedenkt dat er tijdens de vakantieperiode 15 keer zoveel mensen in ons gebied zijn dan er normaal gesproken wonen!

Tsunami van toeristen

De bosrijke omgeving, mooie oude dorps- en stadsgrenzen, goede watersportmogelijkheden en vele wandel- en fietspaden trekken al jarenlang veel toeristen naar onze regio. De lijst van trekpleisters is eindeloos: het Veluwemeer, de Zandenplas in Nunspeet, het Nijkerkse museum, Kasteel de Vanenburg en het stoomgemaal in Putten, de Mariahoeve in Ermelo, het visserijmuseum in Elburg en het boerderijmuseum in Oldebroek. Dit zorgt voor een massale groei van het aantal mensen in ons gebied tijdens de vakantieperiode. Er zijn zelfs toeristen die speciaal naar ons gebied gaan om een glimp van de wolf te kunnen opvangen!

Hoewel het Dolfinarium gebukt gaat onder negatieve publiciteit trekt het in Harderwijk jaarlijks ongeveer 1 miljoen bezoekers. Het nabijgelegen Walibi Holland trekt jaarlijks ongeveer 850.000 bezoekers, waarvan velen op de Veluwe verblijven. Tel daarbij de overige attracties en activiteiten in de regio op en we komen op ongeveer 1,5 miljoen extra bezoekers tijdens de vakantieperiode. Dit brengt het totaal aantal extra bezoekers in de regio tijdens de vakantieperiode op ongeveer 3,35 miljoen. En dat terwijl er in ons gebied totaal 216.000 mensen wonen! Deze invasie van mensen heeft een enorme impact op de lokale economie.

Massa is kassa



Volgens een rapport van NBTC Holland Marketing geven buitenlandse toeristen gemiddeld €700 per persoon per verblijf uit, terwijl binnenlandse toeristen ongeveer €250 per persoon per verblijf uitgeven. Een simpele rekensom maakt duidelijk dat buitenlandse toeristen (20% van de bezoekers) 670.000 x €700 = €469 miljoen binnenbrengen en de Nederlandse toeristen (80% van de bezoekers) 2,68 miljoen x €250 = €670 miljoen euro uitgeven in ons gebied. Al met al geven die toeristen naar schatting €1,14 miljard uit tijdens de vakantieperiode!

Werkgelegenheid



Toerisme is dus big business en een belangrijke bron van inkomsten voor de ondernemers in onze dorpen en steden. Deze sector levert verder een enorme hoeveelheid banen op, naar schatting werken er ongeveer 21.600 mensen. Dus als het weer eens ergens flink vastloopt op de wegen of de winkels uitpuilen van de mensen, bedenk dan dat er door al die toeristen mensen een fijne baan hebben en dat ze al met al zorgen voor een enorme steun aan de lokale ondernemers. Fijne vakantie!