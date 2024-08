Geschreven door Jarno van de Bor

12 augustus 2024 13:43

Definitief: Hoevelaken krijgt een speelboerderij op voormalig terrein zwembad De Slag





HOEVELAKEN – Waar vroeger zwembad De Slag stond huppen straks konijnen, kippen en geiten. Het nu nog braakliggend terrein verandert in de toekomst in 'De Torteltuin', een nieuwe kinderspeelboerderij. Ook komen er sportfaciliteiten zodat de plek voor meerdere leeftijdsgroepen aantrekkelijk wordt.

"Jaaaaa wat voelt dit geweldig om te mogen zeggen", schrijft Esther Stoltenkamp, een van de initiatiefneemsters op Facebook. “Op 2 februari 2022 stuurden wij de eerste mail naar de gemeente Nijkerk. We spraken over onze droom om een kinderspeelboerderij in Hoevelaken te creëren. En nu een paar jaar later, na heel veel overleggen en gesprekken, staan we ineens met een geweldige groep mensen uit Hoevelaken en met de gemeente Nijkerk met wie we samen een heel erg mooi plan hebben uitgedacht en ontworpen voor locatie De Slag.”

Voor alle leeftijden

Samen met de Lionsclub, Surf Hoevelaken en de gemeente Nijkerk gaat De Torteltuin naar eigen zeggen 'een hele mooie omgeving voor alle leeftijden' creëren. Zo komen er op het voormalige zwembadterrein een pumptrackbaan voor BMX-fietsen, beachvolleybalvelden, een beweegplein en dus een kinderboerderij.