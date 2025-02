Geschreven door Medi Holstege

4 februari 2025 8:15

Demonstratie Provinciehuis Gelderland voor aandacht wolvenbeleid!





VELUWE RANDMEER - 'Wij willen onze vrijheid en veiligheid weer terug!' is de kop van de oproep om woensdag 5 februari om 10.30 uur te komen demonstreren tegen het wolvenbeleid bij het provinciehuis in Arnhem. Boeren en bewoners van Gelderland willen aandacht voor hun situatie: Alleen dit jaar al 400 gedode dieren en diverse ongewenste confrontaties met mensen....

Burgers en boeren uit Gelderland gaan demonstreren tegen de aanwezigheid van de wolf in Nederland. Voor het provinciehuis in Arnhem op de Markt willen zij hun zorgen uitten over de schade en overlast die het dier veroorzaakt. Door middel van deze demonstratie vragen de deelnemers aandacht voor de impact van de wolf op het platteland. Ze wijzen op de gevolgen voor veehouders en pleiten voor maatregelen om de situatie aan te pakken. De demonstratie is bedoeld om hun stem te laten horen in het debat over het wolvenbeleid. Het is nog onduidelijk of de overheid op korte termijn aanvullende maatregelen zal nemen. De organisatie wil gedeputeerde Harold Zoet (BBB) uit Wezep een petitie aanbieden.

De Provincie gaf maandag 3 februari aan woensdag 5 februari 2025 inderdaad een besluitvormende Statenvergadering te houden. Daarvoor was er een verzoek tot een spoeddebat ingediend. Dat verzoek gaat over wolvenaanvallen in Gelderland. Om een spoeddebat te laten plaatsvinden, is steun van 10 Statenleden nodig. Spoeddebatten vinden in principe aan het einde van de vergadering plaats. Publiek kan de Statenvergadering van 5 februari bijwonen vanaf de publieke tribune van de Statenzaal of digitaal volgen via www.gelderland.nl/Statenlive.

In de oproep wordt gevraagd te komen met de auto of met een schone trekker en scone schoenen en kleding! Diverse bekende sprekers zullen aanwezig zijn. Zaterdag 1 februari verzamelden boeren en burgers uit Drenthe zich al in Emmen om aan te geven dat ze klaar zijn met de wolf en om te pleiten voor maatregelen om de situatie aan te pakken.

Iedereen is welkom om zich aan te sluiten!

Op de flyer staat dat de actie niet georganiseerd, maar wel ondersteund wordt door onder andere Agractie.nl, Geen wolf!, NMV en Farmers Defence Force.