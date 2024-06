Geschreven door Jeanet Broijl

7 juni 2024 13:48

Deuren Politiebureaus blijven dicht op dinsdag 11 juni



Foto: Willem van den Brink



VELUWE RANDMEER - Politiebureaus met een publieksfunctie zullen op dinsdag 11 juni gedurende 24 uur de deuren gesloten houden. Dit is een collectieve actie met als doel "actie voeren voor een goed vroegpensioen". Het overleg wat hierover plaatsvond tussen de sociale partners is stukgelopen waarop deze actie volgt. Op de deuren van de politiebureaus zullen actieposters hangen met uitleg over het hoe en waarom van deze actie.

Concreet betekend het dat u van dinsdag 11 juni om 00:00 uur tot 23:59 uur niet bij een bureau terechtkunt. Spoed dan kunt u 112 bellen. Mocht u advies of een melding willen doen of heeft u een zaak die geen haast heeft dan kunt u bellen naar nr. 0900-8844. Vanaf woensdag kunt u weer bij de politiebureaus terecht tijdens de gebruikelijke openingstijden. Aangifte of melding doen Iets melden bij de politie of aangifte doen kan ook via politie.nl. Had u afspraak op 11 juni dan wordt deze verplaats naar een andere datum.