Geschreven door Erik van Dam | Omroep Gelderland

12 december 2024 15:38

Deze beestjes haal je allemaal binnen met je kerstboom





VELUWE RANDMEER - Torretjes, spinnetjes, luizen, dennensnuitkevers: een kerstboom in huiskamer betekent ook veel diertjes in je huis. De boom kan een schuilplaats zijn voor veel insecten. Die beestjes worden, zonder dat mensen daarbij stilstaan, met de boom mee naar binnen gesmokkeld.

Jetske de Boer is entomoloog, oftewel insectendeskundige, en is verbonden aan de Aeres Hogeschool in Wageningen en aan het Nederlands Ecologisch Instituut. Een vers gekapte kerstboom blijkt vol met beestjes te zitten, wanneer ze die uitklopt in haar laboratorium.

Honderden insecten

"Het zijn er wel honderden", zegt ze. Een Noors onderzoek wees eerder uit dat er in totaal wel 25.000 insecten in een boom kunnen zitten. Het gaat dan om verschillende soorten. De Boer trof bij bomen bladluizen, spinnetjes, springstaarten, kevers en een aantal mieren aan.

Door een aantal keer op de boom te tikken, vallen de beestjes op de onderzoekstafel. De insecten kruipen over het witte tafelblad, waardoor ze goed zichtbaar zijn. In een bakje doet De Boer wat takjes en beestjes, die ze met de microscoop onderzoekt.

Ontwaken uit winterslaap

"Als de beestjes van buiten naar binnen worden gehaald, worden ze actief", vertelt De Boer. "Ze ontwaken uit hun winterslaap en gaan aan de wandel."

"Ik vind het een goed teken dat er zo veel beestjes in de boom te vinden waren. We horen vaak dat het slecht gaat met de biodiversiteit in Nederland, dat we dan nu zoveel insecten in een boom vinden is voor mij een goed teken", aldus de insectenspecialist.

Leven niet lang

Mensen die het niet zo met insecten hebben, kan De Boer geruststellen: "Ze komen ineens in een warme omgeving en daar zijn ze niet op aangepast in de winter. Het is ook vaak droog in onze huiskamers, dus ze leven niet erg lang."