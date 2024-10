Geschreven door Jarno van de Bor

7 oktober 2024 11:19

Deze escaperoom moet leerlingen van het Corlaer College uit de criminaliteit houden





NIJKERK - Vaak begint het met iets kleins en op het eerste oog onschuldigs. Het wegbrengen van een pakketje, het versturen van een sexy foto of het nemen van een xtc-pil op een festival. Toch zijn het die kleine dingen die er toe kunnen leiden dat tieners stap voor stap dieper in de criminaliteit belanden. Om voor de gevaren en de gevolgen te waarschuwen stond maandag een speciale escaperoom bij het VMBO gebouw van het Corlaer College.

"Het is vrijwel onmogelijk om iedereen te beschermen tegen de verleidingen en de gevaren, maar we hopen hiermee wel bewustzijn te creëren", vertelt de begeleider van de escaperoom. In een grote vrachtwagentrailer kregen leerlingen uit VMBO 3 pittige voorbeelden te zien van de gevolgen van drugsgebruik, loverboys en ander crimineel gedrag.

Ontsnappen aan criminaliteit

Tijdens het spelen van het spel komen zij er achter dat ontsnappen aan de criminaliteit niet eenvoudig is. Tegelijkertijd leren ze wat ze kunnen doen als ze toch in een verkeerde omgeving belanden. Dat kan bijvoorbeeld via de politie en de gemeente of Meld Misdaad Anoniem. "Het is vooral belangrijk dat ze dit aan een volwassene aangeven. Dat kan bijvoorbeeld ook een ouder of een leraar zijn. Samen kan je eerder een uitweg vinden."