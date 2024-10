Geschreven door Jarno van de Bor

3 oktober 2024 16:52

Deze restaurants uit de regio krijgen dit jaar een benoeming in de Michelingids





VELUWE RANDMEER - Twee restaurants op de Noordwest-Veluwe hebben deze week te horen gekregen dat zij voor het eerst zijn opgenomen in de Michelingids. Het gaat om restaurant de Salentein in Nijkerk en Ratatouille uit Harderwijk. Naast de nieuwkomers behouden ook het Sluishuys (Nijkerk) en Ni Hao (Nunspeet) hun benoeming.

De jury spreekt lovend over de debuterende restaurants. "Ratatouille is knus en gezellig, het ruime terras op de historische Vischmarkt is terecht zeer geliefd. Gastvrouw Cindy en chef Gerwin hebben op korte tijd een trouw publiek voor zich gewonnen, en dat is meer dan terecht. Of u nu à la carte kiest of u laat verrassen door het surprisemenu: de prijs-kwaliteitverhouding is hier top."

Robuuste smaken met verfijning

Ook over het Nijkerkse restaurant wordt vol lof gesproken. "Argentinië en Uruguay zijn de voornaamste inspiratiebronnen van het elegante De Salentein. Dat geldt zowel voor het vlees van eigen runderen, wijn van eigen bodegas als alom bekende bereidingen als chimichurri en empanadas. Onder leiding van chef Rik Jansma worden die robuuste Zuid-Amerikaanse smaken met verfijning op het bord gebracht", aldus de omschrijving van Michelin.

Naast restaurants met een benoeming in de gids, kent de Noordwest-Veluwe op dit moment twee sterrenrestaurants. Restaurant Basiliek in Harderwijk verdiende in 2023 haar ster terug na hem een jaar kwijt te zijn geweest. 't Nonnetje, ook in Harderwijk, wordt al jarenlang beoordeeld met twee Michelinsterren. Op 7 oktober horen zij of ze deze sterren het komende jaar behouden.



Bekijk op de onderstaande kaart welke restaurants een Michelinster of een benoeming in de Michelingids hebben.