Geschreven door Mark Oogjes | GLD & Sophie van der Velden

24 december 2024 11:32

Deze supermarkten in de regio zijn nog open tijdens de kerst



Steeds meer supermarkten zijn op tweede kerstdag open. Foto: Pixabay



VELUWE RANDMEER - Ben je tijdens het koken van het kerstdiner net dat ene belangrijke ingrediënt vergeten? Nog even snel naar de supermarkt kan gelukkig makkelijk in de regio, zelfs tijdens de feestdagen. Maar let wel goed op waar je dit gaat doen. Niet alle supermarkten zijn open tijdens de kerst.

Het aantal supermarkten dat op Eerste Kerstdag open is, is de afgelopen zes jaar meer dan verdubbeld. Op Tweede Kerstdag is nu bijna negen op de tien supermarkten geopend, waarbij alleen grote supermarktketens zijn meegenomen. Bekijk hier welke winkels in jouw woonplaats open zijn op eerste of tweede kerstdag.