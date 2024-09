Geschreven door Eljakim Doorneweerd

Deze voetbalploegen uit de regio zijn door in de districtsbeker





VELUWE RANDMEER – Waar de ploegen uit de landelijke divisies al begonnen zijn aan de competitie, zijn de clubs vanaf de eerste klasse gestart met de districtsbeker. Teams uit de landelijke divisies waren vrijgesteld en stromen vanaf de volgende ronde in. Komende zaterdag beginnen ook de teams vanaf de eerste klasse aan hun eerste competitiewedstrijd.

Sparta Nijkerk, DVS ’33 Ermelo, VVOG Harderwijk, SDV Barneveld en WHC Wezep zijn dus al zeker van een plekje in de volgende ronde, omdat zij uitkomen in de landelijke divisies. Elspeet voegt zich hier ook bij, ze wisten alle drie de poulewedstrijden te winnen.

Hierden plaatste zich ook, door in de groep met Bennekom en FC Horst bovenaan te eindigen met vier punten. Ook de andere club uit de gemeente Harderwijk, Zwart Wit ’63, gaat een ronde verder door afgelopen zaterdag in een onderling duel te winnen van VVOP (0-2)

Hoevelaken wist liefst veertien keer te scoren in drie duels, won driemaal en is met negen punten ook doorgestoten naar de volgende ronde. NSC Nijkerk kruipt met het oog door de naald, want ze hadden hetzelfde aantal punten als Veensche Boys en Nunspeet, maar het doelsaldo gaf redding om zich te plaatsen voor de volgende ronde.

De wedstrijden voor de tweede ronde van de districtsbeker worden waarschijnlijk afgewerkt op zaterdag 26 en zondag 27 oktober. Komende dinsdag 24 september speelt Sparta Nijkerk overigens ook nog in de tweede voorronde van de KNVB beker. Achilles Veen komt dan om 20.00 uur op bezoek in Nijkerk. Weet Sparta deze wedstrijd te winnen dan dient zich weer een kans aan om tegen een profclub te spelen, want die stromen vanaf de derde ronde in.