Geschreven door Sophie van der Velden

4 oktober 2024 14:50

Dit kun jij doen om dieren in het zonnetje te zetten op Dierendag, ook als je geen huisdier hebt





VELUWE RANDMEER - Vandaag is het 4 oktober en dat betekent: Dierendag! Heb je geen huisdier om in het zonnetje te zetten? Dit zijn vijf dingen die je kunt doen om het dierenrijk vandaag een beetje extra te bewonderen.

1. Excursie burlen

In deze tijd van het jaar zijn de edelherten op de Veluwe hard op zoek naar een partner. De mannetjes maken een kenmerkend geluid, burlen, om de vrouwtjes te lokken. Verschillende organisaties bieden deze periode bronsttochten aan. Je gaat op pad met de boswachter om de burlende herten te horen. Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen organiseert de tocht op landgoed De Dellen in Heerde. Kijk hier voor meer informatie. Jan Niebeek, geboren en getogen Nunspeter, organiseert bronsttochten in Nunspeet. Klik hier voor meer informatie over hem en de tocht.

2. Luisteren naar dieren in een stiltegebied

Een groot deel van de bossen op de Noord-Veluwe zijn door Gelderland gemarkeerd als stiltegebied. Stiltegebieden zijn natuurgebieden waar stukken natuur waar flora, fauna en recreanten tot rust kunnen komen. De stiltegebieden zijn meestal net als natuurgebieden toegankelijk, hoewel dit niet altijd zo is. Let dus op de bordjes als je een gebied bezoekt. In een stiltegebied kun je extra aandacht besteden aan het luisteren naar de geluiden van de natuur. Zo kun je bijvoorbeeld proberen de verschillende geluiden van de vogels te herkennen. Misschien hoor je wel het brommende geluid van een kever of wie weet: een huilende wolf. Bekijk hier waar je de stiltegebieden vindt.

3. Bezoek een kinderboerderij

Wat is een betere plek om dieren te zien dan de kinderboerderij? In de regio is een aantal kinderboerderijen te vinden. Zo kun je bijvoorbeeld een kijkje nemen bij de dierenweide in Harderwijk of De Voskuilerhoeve in Wezep. Kinderboerderij De Schaffelaar in Barneveld bestaat vandaag precies vijf jaar. Daarom vieren zij een feestje. Kinderen kunnen de dieren daarom extra komen verwennen met een bekertje gevuld met groenten, klaargemaakt door de verzorgers van de dieren.

4. Zoek de schapen in Elspeet of Ermelo

Zowel Elspeet als Ermelo heeft een eigen schaapskudde. Overdag lopen de schapen op de hei. Daardoor zul je misschien een eindje moeten lopen om de schapen met de herder te zoeken. Heb je daar geen zin in? Dan kun je ook een kijkje nemen in het bezoekerscentrum van de schaapskooi in Ermelo. Deze is doordeweeks geopend tot 17.00 uur. Je kunt hier van alles leren over de schaapskudde en de geschiedenis. Daarnaast vind je ook de bijenvereniging op het terrein.

5. Rien Poortvliet in het Noord-Veluws Museum

In het Noord-Veluws Museum in Nunspeet is tot en met 8 december een expositie van Rien Poortvliet te bekijken. Poortvliet was schilder, tekenaar en illustrator. Hij zag zichzelf vooral als 'tekenend verhalenverteller'. Hij had een paar favoriete onderwerpen om af te beelden: dieren, natuur en het boerenleven. Op de Veluwe maakte hij schetsen en schilderijen van edelherten, reeën en wilde zwijnen. Die kunstwerken zijn nu dus te bekijken in het Nunspeetse museum. Klik hier voor meer informatie over het museum en de expositie.