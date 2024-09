Geschreven door Jarno van de Bor

13 september 2024 15:46

Disneyhemel aan de singel in Nijkerk: 'Onze winkel trekt fans uit heel Nederland'





NIJKERK - Mickey Mouse, Donald Duck, Harry Potter, Starwars, Marvel, Frozen en nog veel meer. Op de Singel in Nijkerk opent zaterdag een ware Disneyhemel. Veluwe Randmeer Mediagroep mocht alvast een kijkje nemen achter de nog gesloten deuren van het nieuwe pand van ExclusiveD.

De liefde voor Disney begon voor eigenaresse Felicia in een kringloopwinkeltje naast de supermarkt waar haar moeder de boodschappen deed. "De eigenaar van die winkel heette Flip. Als hij nieuwe videobanden had liet hij dat aan mijn moeder weten. Dan keken wij weer naar de nieuwe videobanden die hij binnen had. Zo kwamen wij aan onze Disneyfilms vroeger. Daarmee is het allemaal begonnen."

'Uit heel Nederland'

Felicia is zelf een groot fan. Ze reisde lange tijd maandelijks naar Disneyland Parijs om daar spullen in te kopen voor haarzelf, maar ook voor anderen. Uiteindelijk maakte ze van haar hobby haar werk. Al verzamelt ze zelf ook nog steeds Disneyartikelen. "Beelden, en dan vooral de limited edition beelden vind ik leuk." Die laatste zijn speciale beelden die in beperkte oplage te verkrijgen zijn. In de winkel in Nijkerk staan in de vitrines meerdere van deze exemplaren. Bij de fanatieke verzamelaars zijn deze 'zeldzame' beelden erg in trek.

Bezoekers komen vanuit het hele land speciaal naar Nijkerk toe om Disneyspullen in te slaan. "Wij onderscheiden ons van andere Disneywinkels doordat wij een breed assortiment hebben. Veel winkels verkopen bijvoorbeeld alleen maar beeldjes. Ik probeer eigenlijk gewoon alles wat met Disney te maken heeft aan ons assortiment toe te voegen. We hebben onlangs ook een aantal ander soort artikelen toegevoegd. Denk aan The Grinch en een Harry Potter muur. En dat willen we ook gaan uitbreiden."

Kijkje binnen

Dat laatste kan nu want de oude locatie van de winkel, aan de Ohmstraat in Nijkerk, barste uit haar voegen. "We hebben nu meer ruimte, maar we zitten nu ook meer op een doorlooplocatie. We hopen dat daardoor nog meer mensen een kijkje binnen komen nemen."

Felicia merkt dat mensen nieuwsgierig zijn wat er straks allemaal te zien en te kopen is in de winkel. "We hebben al stickers van Donald, Katrien, Mickey en Minnie op de ramen geplakt. Je hoort soms dat de mensen buiten het daar over hebben. Ik verwacht Dat ze na de opening ook allemaal even binnen komen kijken hoe het geworden is."

Opening

Zaterdagochtend opent ExclusiveD officieel de deuren. "We hebben een aantal Disneyfiguren die langskomen, zoals Goofy, Donald Duck en Stitch. Daar mag je mee op de foto, of even een knuffel geven. Daarnaast hebben we een rad met speciale prijzen."