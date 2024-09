Geschreven door Jarno van de Bor

16 september 2024 13:28

Nijkerkse Disneywinkel ExclusiveD feestelijk geopend





NIJKERK - Afgelopen zaterdag opende aan de Singel in Nijkerk een nieuwe winkel. In het voormalige pand van Per Bambini zit vanaf nu EcxlusiveD gevestigd, een winkel die Disneyartikelen verkoopt.

Op de eerste dag was het al erg druk in de winkel. Speciaal voor de opening waren Donald Duck, Goofy en Stitch aanwezig. Bezoekers kregen van hen een knuffel en mochten samen op de foto. Ook stond in de winkel een rad met prijsjes waar klanten bij besteding van een bepaald bedrag aan mochten draaien.

ExclusiveD is nieuw in de binnenstad, maar bestond al langer in een vestiging aan de Ohmstraat in Nijkerk. Volgens eigenaresse Felicia Droogsma barstte deze vestiging echter uit haar voegen. "We hebben nu meer ruimte, maar we zitten nu ook meer op een doorlooplocatie. We hopen dat daardoor nog meer mensen een kijkje binnen komen nemen."