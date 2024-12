Geschreven door Jarno van de Bor

2 december 2024 10:58

Dit is de meest voorkomende hondennaam in Gelderland





VELUWE RANDMEER - Luna, Max, Puck, Pip of Nala. Bijna iedereen kent wel een hond met een van deze namen. Toch zit de meest voorkomende hondennaam van Gelderland hier niet tussen. Dat laat huisdierenverzekeraar Figo weten bij de presentatie van hun jaarlijkse onderzoek naar huisdiernamen.





Maandag maakte de organisatie bekend wat de meest voorkomende namen van Nederlandse viervoeters zijn. Landelijk gezien staat Luna op plek 1, gevolgd door Teddy (2) en Ollie (3).





Voor het eerst op 1

Ook in Gelderland zijn deze namen populair, al is de volgorde iets anders dan landelijk. Ollie komt het meest voor, daarna Luna en Teddy completeert de top 3. De naam Ollie staat voor het eerst bovenaan in onze provincie. Vorig jaar luisterden de meeste blaffers nog naar de naam Guus. Deze naam is in 2024 terug te vinden op plaats 7.

Top 10 meest voorkomende hondennamen van Gelderland Ollie Luna Teddy Puck Max Charlie Guus Moos Nala Pip

Over het algemeen valt Gelderland terug op vertrouwde namen die zowel voor teefjes als reutjes gebruikt kunnen worden. In de top 10 zijn 'slechts' drie nieuwkomers: Puck, Charlie en Nala. Overigens voeren Ollie, Max en Guus de top 3 aan bij de reutjes. Teefjes worden het vaakst Luna, Puck en Nala genoemd.

Grappige namen

Naast de traditionele namen vinden sommige baasjes hun ideeën uit tv-programma's of het nieuws. B&B Vol liefde, de Amerikaanse verkiezingen en het Britse Koningshuis bleken een bron van inspiratie. Volgens de huisdierenverzekeraar is dit de top 10 grappigste namen: