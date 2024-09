Geschreven door Jarno van de Bor

13 september 2024 17:56

Chocolatier Tom van de Veen onthult Nijkerkse bonbon





NIJKERK - Vrijdagmiddag werd bij chocolaterie Bontom de Nijkerkse bonbon gepresenteerd. Wethouder René Winhouwer onthulde samen met chocolatier Tom van de Veen de nieuwe lokale lekkernij.

De Nijkerkse bonbon bevat smaken die met de stad en de omgeving te maken hebben. De frisse appelgelei staat voor het buurtschap Appel en de frisse blik van de inwoners van Nijkerk. De kervelganache op basis van Nijkerkse melk vertegenwoordigt het boerenleven. De Kervel is een belangrijk ingrediënt is van de lokale lekkernij melkmoes en vertegenwoordigt tradities. De tabakshistorie van Nijkerk komt terug in een krokantje van gerookte amandel.

Nijkerks tintje

Ook het uiterlijk van de Bonbon heeft een Nijkerks tintje. De onderzijde van het chocolaatje is groen. Volgens van de Veen staat dit symbool voor de natuur en het groen in de gemeente. "Als je vanaf de toren van Nijkerk naar beneden kijkt zie je pas echt hoe groen Nijkerk is. Dat wilde ik laten terugkomen in de bonbon." De bovenzijde is een chocoladezegel met daarop het Nijkerkse stadswapen. Speciaal voor de bonbon is ook een doosje ontworpen waarop ook het stadswapen te zien is.

De bovenzijde van de bonbon bevat het Nijkerkse stadswapen. Foto: VRMG

Inwoners van Nijkerk mochten smaken aandragen bij Van de Veen. Uiteindelijk selecteerde hij vier ingezonden smaken en ging daarmee aan de slag. Het kostte een paar pogingen voordat de chocolatier echt tevreden was over de verhoudingen, maar uiteindelijk is het toch gelukt. De inzenders van de smaken werden tijdens de onthulling in het zonnetje gezet.

Smaakweek

De onthulling van de Nijkerkse bonbon is onderdeel van de eerste editie van de Smaakweek. Komende week zijn er in de gemeente Nijkerk meerdere activiteiten die met voedsel te maken hebben. De Smaakweek is een initiatief van de gemeente Nijkerk

De Nijkerkse bonbon is binnenkort verkrijgbaar via de website van Bontom.

De onthulling. Foto: VRMG





De bonbon heeft een speciaal Nijkerks doosje. Foto: VRMG





Wethouder Windhouwer en Van de Veen. Foto: Jeroen Brons





De Nijkerkse bonbon van boven. Foto: VRMG