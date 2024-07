Geschreven door Sophie van der Velden

11 juli 2024 15:23

Dit is het ontwerp voor het nieuwe Oldenbarneveldplein





BARNEVELD - Het ontwerp voor het nieuwe Oldenbarneveldplein is klaar, meldt de gemeente. Buurtbewoners, de gemeente en een aannemer hebben de afgelopen samengewerkt en zijn tot dit plan gekomen voor het plein.

Het ontwerp voor het nieuwe plein is gemaakt in samenwerking met aannemer Loohorst Landscaping. Het ontwerp is uitvoerbaar en voldoet aan de wensen en behoeften van de buurt. Ook is er volgens de gemeente gedacht aan duurzaamheid. Zo is er veel aandacht voor hergebruik van materialen.

Veilige omgeving

Het doel van de herinrichting van het plein is om een veilige en prettige omgeving te maken voor alle bewoners. Daarnaast moet het ook de sociale verbondenheid en samenhang in de wijk versterken.

Voorbereidingen

De voorbereidingen voor de uitvoering van het plan zijn al in gang gezet. Bomen, planten en materialen zijn besteld. Vanaf 12 oktober gaat het plein dan echt op de schop. Voor die tijd organiseert de gemeente nog een bijeenkomst voor buurtbewoners, waarin zij mee kunnen denken over het gebruik en toekomstige activiteiten op het nieuwe plein. De bijeenkomsten zijn gepland tussen 3 en 5 september in het Praatlokaal en het Koffielokaal Bronveld. Op 28 september, Nationale Burendag, wordt afscheid genomen van het oude plein.