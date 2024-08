Geschreven door Jarno van de Bor

8 augustus 2024 10:18

Dit is het programma van de Nacht van Nijkerk 2024





NIJKERK - Het programma van de Nacht van Nijkerk is bekend. De organisatie maakte onlangs bekend dat de opzet er dit jaar anders uitziet dan eerdere jaren. Zo zijn de winkels niet meer tot laat open en wordt het plein afgezet als evenemententerrein.

Tussen 18.00 en 01.00 uur kunnen bezoekers op het Plein genieten van muziek van Van-Toen, FeestDJ Dijkfestijn en #TeamGuilty. "Of je nu een liefhebber bent van de klassiekers uit de 80’s of de nieuwste hits, De Nacht van Nijkerk biedt voor ieder wat wils. De line-up belooft een mix van tijdloze hits en hedendaagse knallers, waardoor je de hele avond kunt dansen en meezingen", aldus de organisatie.

Andere opzet

De organisatie kiest dit jaar voor een andere opzet dan voorheen. Door de afnemende animo van het winkelend publiek zullen de winkels niet meer tot de late avond open zijn. Ook zal het feest zich volgens de organisatie nu vooral op het plein afspelen en niet binnen in de kroeg: "Op donderdag 22 augustus verandert het Plein in Nijkerk in het bruisende hart van een onvergetelijk muzikaal feest."

Ook zal het plein worden afgezet als een evenemententerrein. Bezoekers moeten 18 jaar zijn om binnen te komen en er zal ter controle naar legitimatiebewijzen gevraagd worden.