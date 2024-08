Geschreven door Jarno van de Bor

Dit is het programma van de Nijkerkse Sleepbootdagen 2024





NIJKERK - De organisatie van de Nijkerkse Sleepbootdagen heeft het programma bekend gemaakt. Op zaterdag 7 september zal de Nijkerkse haven weer vol komen te liggen met ruim vijftig sleepboten, sleepvletten en opduwers. Museumschip Vlotburg, reddingsboot Knoppers en postboot Pieter Post zijn ook van de partij.

De zeventiende editie van de Sleepbootdagen start al op vrijdag 6 september met een captainsdinner voor de schippers in Grand Café Lust. Ook zal Zeemanskoor Nijkerks Welvaren om 20.00 en om 21.00 uur een optreden geven bij de boten in de haven die de hele avond verlicht zullen zijn.

Vlootschouw en toespraken

Op zaterdag 7 september start de dag om 10.30 uur met een vlootschouw, waarbij burgemeester Renkema en Henry Hamstra, voorzitter van de Nijkerkse Ondernemersvereniging aanwezig zijn. Om 11.00 uur zullen zij beiden een toespraak geven. Daarna worden drie sleepboten gehuldigd die hun 100-jarig jubileum vieren. Het dweilorkest van het Nijkerks Stedelijk Fanfare Corps sluit daarna het officiële gedeelte af.

Tussen 11.00 en 17.00 uur hebben bezoekers de gelegenheid om de boten te bezoeken. Ook is er een havenmarkt rondom de havenkom, geeft de brandweer demonstraties, is oldtimer club Nijkerk aanwezig en plaatst Vaargroep Palet een bassin met bestuurbare boten. Verder staan er oude motoren, zelfgebouwde scheepsmodellen, een smid en de Common Country Dancers geven optredens. Er is ook een reizende theatervoorstelling 'Gastvrije Randmeren' en een kraam met goede doelen aanwezig. Ook voor kinderen is er genoeg te doen. Clown Bennie zorgt voor vermaak, de Popcornclown deelt gratis popcorn uit en er is de gelegenheid om je te laten schminken of een glittertattoo aan te meten.

Santyfestival

Iets verderop op het plein is het shantyfestival waar tussen 11.30 uur en 16.45 uur zes koren zullen optreden; De Driemaster, De Kajuitzangers, De Veschtse Parlevinkers, de IJsselzangers, Het ruime Soop en Zeemanskoor Nijkerks Welvaren. Zondag 8 september heb je de gelegenheid om de meeste sleepboten uit de haven te zien vertrekken. De boten varen tussen 9.00 en 10.00 uur de havenkom uit om bij de Arkersluis te schutten.