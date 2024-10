Geschreven door Jarno van de Bor

17 oktober 2024 13:13

Dit is waar de gemeente Barneveld nieuwe laadpalen wil plaatsen





BARNEVELD - De gemeente Barneveld is van plan om meer laadpalen te plaatsen, omdat steeds meer mensen in de gemeente elektrisch rijden. Om ervoor te zorgen dat er voldoende laadpunten zijn, is er onderzoek gedaan naar geschikte locaties voor nieuwe laadpalen. Bewoners kunnen tot 7 november reageren op de voorgestelde plekken.

Op de digitale plankaart op de website van de gemeente Barneveld zijn alle nieuwe locaties te zien. Inwoners kunnen per laadpaal aangeven of ze het eens zijn met de voorgestelde plek. Deze reacties worden meegenomen in de beoordeling en kunnen leiden tot aanpassingen van de locaties. De plankaart bevat ook plekken die al in 2022 geschikt werden bevonden, maar hierop kan niet meer worden gereageerd.

Laad maar

Nederland heeft op dit moment meer dan 152.000 openbare laadpalen en bijna 5.000 snelladers. Daarmee heeft ons land de hoogste 'laaddichtheid' van Europa. Waar het vroeger soms lastig was om een laadpaal te vinden, is er nu vrijwel altijd wel eentje in de buurt.

Waar komen laadpalen?

Een laadpaal wordt geplaatst nadat een inwoner een goedgekeurde aanvraag heeft ingediend. Soms worden er extra laadpalen geplaatst op plekken waar de huidige laadpalen vaak worden gebruikt, bijvoorbeeld bij winkelcentra of openbare voorzieningen. Niet alle voorgestelde laadpalen worden direct geplaatst, omdat er bij het kiezen van een plek met verschillende factoren rekening wordt gehouden:

De laadpaal moet binnen 25 meter van een laagspanningskabel kunnen staan.

Er moet voldoende ruimte zijn achter een parkeervak.

Voetgangers moeten genoeg ruimte hebben om veilig op de stoep te lopen.

Er wordt gekeken naar de aanwezigheid van bomen en openbaar groen.

Laadpalen worden zoveel mogelijk op openbare parkeerplekken geplaatst.

Er wordt gelet op de parkeerdruk in wijken waar veel auto's staan.

Bewoners hebben tot 7 november de kans om hun mening te geven over de nieuwe laadpalen in de buurt.