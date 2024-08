Geschreven door Jarno van de Bor

9 augustus 2024 10:36

Dit is waarom de gemeente Nijkerk een straat vernoemt naar Truus Bokkers-Smink





NIJKERK - Bij de onlangs bekend gemaakte straatnamen van fase 3 van de Doornsteeg valt één ding op. Tussen vogelnamen als Grauwe Gans, Fazant, Tureluur, Torenvalk en weerfenomenen als Morgenrood, Regenboog en Poollicht staat ook het Truus Bokkerspad. Wie was deze Nijkerkse? En waarom vernoemt de gemeente een straat naar haar?

"Wist je dat er naast de Koninklijke straatnamen als Beatrixhof, Julianastraat en Margrietstraat maar één andere straat in Nijkerk naar een vrouw is vernoemd?", vertelt Bea Berends. Berends is vrijwilligster van museum Nijkerk, waar zij in 2022 meewerkte aan een expositie over elf vrouwen die een belangrijke rol speelden in de Nijkerkse geschiedenis. Die ene straat is de Bijkerkstraat, vernoemd naar de voormalige directrice van de Huishoudschool.

Lijst met Nijkerkse vrouwen

Dat slechts één van de de ruim 450 gemeentelijke straatnamen is vernoemd naar een Nijkerkse vrouw vonden Bea Berends, Nel Schoon, Tamar Kaijzer, Lisette Lanting en Saskia van den Berg echt te weinig. In 2022 overhandigden zij een lijst met namen van Nijkerkse vrouwen aan burgemeester Renkema, voorzitter van de Adviescommissie Naamgeving. Met resultaat, want in juni dit jaar kondigde het college aan dat Truus Bokkers-Smink een straat naar haar vernoemd krijgt.

Hoe werkt het bedenken van een straatnaam?

Bij het bedenken van namen voor plekken in de openbare ruimte als straten, pleinen, viaducten en sportterreinen krijgt de gemeente hulp van de 'Adviescommissie Naamgeving'. In deze commissie zitten inwoners van de gemeente Nijkerk die veel kennis hebben van de historie en plaatselijke omstandigheden van de gemeente. Twee van de leden zijn voorgedragen door de historische vereniging Hoevelaken en Nijkerk. De commissie brengt advies uit aan het college van wethouders, die de naam kan vaststellen.

Dame die haar mannetje stond

Berends verzamelde voor die eerder genoemde namenlijst informatie over Bokkers-Smink, die in 2016 op 91-jarige leeftijd overleed, en omschrijft haar als 'een dame die haar mannetje stond' en die 'wist wat ze wilde'. Bokkers-Smink werd op Eerste Kerstdag 1924 geboren in Hoogland. Na haar huwelijk verhuisde ze halverwege de jaren 60 naar Nijkerk, waar zij samen met haar man een berenboerderij (een varkenshouderij) bestierde. Maar naast deze werkzaamheden was Bokkers-Smink ook erg actief voor de Nijkerkse samenleving.