Geschreven door Jarno van de Bor

23 december 2024 16:50

Dit is waarom je dit jaar een dag eerder vuurwerk mag kopen



De verkoop van siervuurwerk start dit jaar al op 28 december. Foto: Pixabay



VELUWE RANDMEER - De verkoop van siervuurwerk start dit jaar al op zaterdag 28 december, wat eerder is dan gebruikelijk. Normaal gesproken vindt de verkoop plaats op de laatste drie dagen van het jaar. Waarom is er gekozen voor een aanpassing in de verkoopdagen?

De reden ligt in de wetgeving: op zondag mag er geen categorie F2-siervuurwerk worden verkocht. Dit jaar valt 29 december op een zondag, waardoor de verkoop naar voren is gehaald. De verkoopdagen zijn daarom vastgesteld op zaterdag 28, maandag 30 en dinsdag 31 december. Voor fop- en schertsvuurwerk (categorie F1) gelden deze regels niet. Dat mag het hele jaar door worden verkocht, ook op zondagen. Grote drukte verwacht

De Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) verwacht veel drukte op de verkoopdagen. Volgens hen is er dit jaar 15 procent meer uitgegeven aan siervuurwerk dan rond deze tijd vorig jaar. “We merken dat consumenten zich niet geremd voelen door bijvoorbeeld een lokaal verbod. In tegendeel zelfs”, zegt woordvoerder Leo Groeneveld. “Om te voorkomen dat Gelderlanders op zondag 29 december voor een dichte deur staan, willen we iedereen informeren over dat de verkoopdagen dit jaar een dag eerder starten.” De branche vraagt aandacht voor het veilig afsteken van vuurwerk. “Bij iedere bestelling wordt er een gratis vuurwerkbril gegeven en in tegenstelling tot voorgaande jaren, blijkt uit de cijfers dat deze minder vaak wordt opgezet,” aldus Groeneveld. “Hierbij dus nogmaals een oproep: zet komende jaarwisseling een veiligheidsbril op!” Regels rondom vuurwerk

Het afsteken van vuurwerk mag alleen op Oudejaarsavond, tussen 18.00 uur en 02.00 uur. Lokale regels over vuurwerk kunnen verschillen, dus controleer vooraf wat in jouw gemeente geldt. Siervuurwerk mag uitsluitend worden verkocht aan personen van 16 jaar en ouder. De BPN wijst op de gratis online cursus op www.veiligvieren.nl, waarin consumenten leren hoe ze vuurwerk veilig kunnen afsteken.