Geschreven door Jarno van de Bor

13 juni 2024 16:05

Dit is waarom vandaag bij politiebureaus de vlag halfstok hangt





VELUWE RANDMEER - Wie vandaag langs een politiegebouw is gekomen heeft het wellicht gezien: een vlag halfstok. De vlaggen hangen vandaag halfstok om agenten te herdenken die als direct gevolg van hun politietaak zijn overleden.

Het eerbetoon wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van juni. Alle politielocaties in Nederland doen hier aan mee. Ook is er vandaag een speciale herdenkingsceremonie in de Tuin van Bezinning in Warnsveld. Dit is een nationaal monument en eerbetoon aan alle politiemensen die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen tijdens de uitoefening van hun wettelijke politietaak.