Geschreven door Eef van Bommel | Omroep Gelderland

4 november 2024 11:09

Dit is waarom wolven huilen en wanneer je ze kan horen





VELUWE RANDMEER - Zodra de schemering valt, ontwaken de wolven en hun welpen op de Veluwe. Voordat de dieren op jagerspad gaan, kun je ze horen huilen. Waarom doen ze dat? En wanneer kun je het horen?

"Overdag slaapt de wolf maar 's avonds gaan ze op pad, op jacht", ziet boswachter Frank Theunissen op de Veluwe. Vooraf huilen de wolven en hun welpen. "Zo communiceren wolven naar elkaar wat ieders positie is binnen het territorium."

Huilen

Wel zo handig, want wolven en zelfs welpen grasduinen vaak zelfstandig over de zandheuvels en het roedel slaapt niet altijd samen. "Je ziet de welpen overal alleen lopen, soms met zijn tweeën. De oudere dieren slaan zo nu en dan op de trommel door te huilen, de rest huilt dan terug. Ook kan door te huilen de roedel opgeroepen worden om te verzamelen."

Huilen is dus handig voor de roedel. Maar ook voor de 'buren', weet wolvenexpert Dick Klees. "De roedel meldt haar positie aan naburige wolven. Wolvenroedels vertellen elkaar: dit territorium is bezet door ons." Vergelijk het met geursporen. "Aan een drol kunnen ze ruiken of de buurwolf gezond is, hier pas was of al lang geleden."

'Wolfvrije zones'

Het gehuil is soms tot wel 13 kilometer verderop te horen. Handig, zeker als je achtertuin tot wel 200 vierkante kilometer groot is. Rondom die territoria onderhouden wolven 'wolfvrije zones'. Een zone waar géén territorium gesticht mag worden. "Om conflicten met de 'buurman' te vermijden." Al wandelt een verdwaalde wolf met weinig terreinkennis nog weleens door de verkeerde achtertuin, maar 'die moet dan heel hard rennen'.

Buurwolven horen ook aan gehuil of de buurroedel nog op sterkte is, of juist niet. Zijn de buren verzwakt en wil de ene roedel hun achtertuin uitbreiden? "Dan kan landjepik beginnen." Een strijd op leven en dood. "Het hele roedel vecht. Oudere wolven met meer ervaring nemen de leiding. Welpen vechten mee zodra ze volwassen zijn." Dit jaar is op de Veluwe tweemaal een karkas van een wolf gevonden die vermoedelijk is omgekomen door een andere wolf, blijkt uit cijfers van BIJ12.

Wanneer wolven horen huilen?

Jaren geleden hoorde de wolvenexpert voor het eerst het gehuil van een wolf. Niet op de Veluwe maar in Alaska. "Dat is een feest van herkenning. Daar huilden ze bijna dagelijks." Nu is ook op de Veluwe sporadisch de wolf te horen rond het vallen van de avond en in de nacht. "Niet dagelijks maar maandelijks." En dan? "Luisteren en genieten."

Ook welpen kun je horen huilen maar om een andere reden: "Zodra ze rechtop kunnen staan, maken ze geluiden. Soms keffend van opwinding, soms huilend omdat ze alleen zijn of verdwaald."