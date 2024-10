Geschreven door Jarno van de Bor

17 oktober 2024 14:33

Dit is wanneer een egel extra hulp nodig heeft (en wanneer juist niet)





VELUWE RANDMEER - Het gaat slecht met de egel. In 10 jaar tijd is de helft van de egelpopulatie in Nederland verdwenen. Vlak voor hun winterslaap scharrelen de diertjes rond op zoek naar eten om hun vetreserves verder uit te bouwen. Daarbij kunnen ze volgens dierencentrum De Ark wel wat extra hulp en aandacht gebruiken. Maar let op: "Overdag een egel spotten is niet meteen een reden tot paniek."

"Het is normaal om rond deze tijd van het jaar ook overdag egels te zien. Maak je geen zorgen, want de egels zijn gewoon op zoek naar voedsel om hun buikjes mee te vullen aangezien ze binnenkort in winterslaap gaan", benadrukt het dierencentrum uit Harderwijk.

Verkeer is dodelijk

Het gaat erg slecht met de egel in Nederland. In 10 jaar tijd is de egelpopulatie in ons land gehalveerd. Dat komt doordat egels steeds minder leefruimte hebben. Ze raken daardoor uitgehongerd. Een van de grootste doodsoorzaken is het verkeer. Jaarlijks worden zo'n 135.000 egels overreden.

Voeren

Egeltjes kunnen dus wel een extra steuntje in de stekelige rug gebruiken. "Wil je de egels helpen genoeg eten te vinden? Zet dan een bakje met kattenvoer of kattenbrokken in je tuin zodat ze genoeg reserves kunnen ontwikkelen."

De Ark benadrukt om Dierenambulance Noord-West Veluwe te bellen als een egel:

Zichtbare verwondingen heeft

Stinkt

Snottert, hoest of vieze ogen heeft

Vliegeneitjes of maden heeft

Verstrikt zit

Niet opgerold is en een verzwakte indruk maakt

Wankelt of in kleine cirkels loopt

Nog heel klein is en moeder niet in de buurt is

Oppakken

Als een egel verzwakt is, wordt aangeraden om het dier voorzichtig op te pakken met een handdoek of tuinhandschoenen. Zet de egel vervolgens in een doos of mandje en leg hier een handdoek of een krant in. Geef het dier vervolgens een kruikje, een bakje natvoer of kattenbrokken en een drinkbakje water aan. Let op, geef nooit melk. Dit kan de egel niet verteren en is daardoor schadelijk voor de gezondheid.

Als de egel ondanks deze inspanningen niet binnen een paar uur opknapt is het verstandig om contact op te nemen met de dierenambulance (0341-230529).