Geschreven door Eva Gerritsen | Omroep Gelderland

12 december 2024 9:44

Dit kun je in je kerstpakket verwachten: 'Werkgever is guller'





VELUWE RANDMEER - Het is bijna net zo'n grote traditie als kerst zelf: het kerstpakket. Ieder jaar pakken bedrijven weer uit met grote of kleine pakketten om de waardering voor hun werknemers te laten zien. Wat zijn de trends van dit jaar?

Het kerstpakket blijft onverminderd populair, merken ze bij Kranen kerstpakketten in Vorden. "We zijn nagenoeg uitverkocht, maar krijgen ook nog steeds bestellingen binnen", vertelt manager Martijn de Waard. "En werkgevers zijn wat guller dit jaar. Er worden meer grote pakketten verkocht."

'Veel uitverkocht'

Ook bij Origineel Kerstpakket in Ermelo loopt het storm. "Er is al heel veel uitverkocht. Werkgevers kiezen vaker voor een duurder pakket, maar verwachten daar ook meer van", vertelt medewerker Barry van het bedrijf.

Waar vroeger het kerstpakket vooral bestond uit een doos met eten, is er tegenwoordig een veel groter aanbod. "Bedrijven kiezen vaker voor een functioneel cadeau dat langer meegaat of een mix van producten", legt De Waard uit.

Gepersonaliseerd

Voorbeelden van producten die hij dit jaar veel verkoopt zijn een oplaadbare tafellamp, multifunctioneel kussen en luxe doucheschuim. "Daarnaast neemt personalisatie toe. Niet alleen producten met een naam, maar ook producten die bij het bedrijf passen", aldus De Waard.

Barry ziet dat naast de functionele cadeaus ook duurzame pakketten in trek zijn. "Vroeger zat er vaker drank in, maar nu krijgen we zelfs verzoeken om die eruit te halen. De focus ligt nu meer op gezond en duurzaam, maar ook thema's als samenzijn en gezelligheid doen het altijd goed. Ook zien we vaker een schenking aan het goede doel", zegt hij.

'Waardering voor je werknemers'

De kerstpakkettenverkoper ziet het kerstpakket dan ook niet snel verdwijnen. "Het is toch een manier om als werkgever je waardering voor je werknemers te laten zien. Daarnaast vinden veel mensen het ook leuk om samen met het gezin het kerstpakket uit te pakken", vertelt Barry.

Bij de Kerstpakkettenbazaar in Bemmel zijn de duurzame kerstpakketten ook in trek. "Wij importeren zelf veel cadeaus die handgemaakt zijn, zoals rieten tassen of schalen. We merken dat die erg populair zijn bij werkgevers vanwege het duurzame aspect. Het zijn toch producten die wat langer meegaan. Daarnaast zijn het producten waar een verhaal achter zit. Vooral non-profit organisaties vinden dat goed bij de kerstgedachte passen", vertelt Roy van het bedrijf.

Minder alcohol

Er zijn ook producten die juist in populariteit afnemen. Barry ziet dat alcohol niet meer snel in een kerstpakket te vinden is. Bij Kranen kerstpakketten zien ze steeds minder 'warmteproducten'. "Die waren tijdens corona, en toen de energieprijzen stegen, erg populair. Dingen als dekens en sloffen. Dat zijn producten die nu minder worden verkocht."

Ook de (online) cadeaubon is volgens Roy van de Kerstpakkettenbazaar minder in trek. "In coronatijd werd vaak een bon besteld om werknemers toch wat te geven, maar wij zien momenteel een terugloop in het aantal bestellingen. Het is toch vaak gemak om zo'n bon te bestellen en bedrijven willen tegenwoordig wat persoonlijkers geven. Dat mag wat meer kosten."