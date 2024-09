Geschreven door Eljakim Doorneweerd

16 september 2024 13:22

Dit moet je weten over de Veluwse Fietsdagen die dinsdag beginnen





VELUWE RANDMEER – Vanaf dinsdag 17 september starten de Veluwse Fietsdagen. Dit jaar is het voor de eerste keer dat het evenement plaatsvindt in september. De Veluwse Fietsdagen duren drie dagen (tot en met donderdag dus) en elke dag kan er voor een andere route gekozen worden. Er kan gestart worden in Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Putten.

Er zijn speciale routes uitgestippeld, waarbij je onderweg door de dorpen van de Veluwe fietst. Ook zijn er kortingen en bijzondere afstapplekjes op de route. Het is mogelijk om een van de drie dagen te fietsen, maar je kunt ook kiezen voor een passe-partout. Hierbij doe je alle dagen mee en wordt er telkens op een andere plek gestart.

Elburgse route

De route van Elburg is 44 kilometer lang en brengt je in verschillende windstreken. Er zullen vier stadspoorten de revue passeren en ook is er de mogelijkheid om bij een aantal molens op bezoek te gaan. De route start bij VVV Elburg en er kan gestart worden tussen 09.00 en 13.00 uur.

Route van Ermelo

Als je kiest om in Ermelo te starten fiets je totaal 42 kilometer. De Schaapskooi mag natuurlijk niet ontbreken op de tocht en staat in het begin al op de route. Vervolgens kom je onder andere bij Buitenplaats Het Loo, Staverden en Leuvenum. De Links Valley Golfbaan is ook onderdeel van de tocht. Start is bij VVV Ermelo, openingstijden van 09.00 tot 18.00 uur.

Starten in Harderwijk

Als je met volle fietstassen thuis wilt komen moet je zeker de route van Harderwijk fietsen. Deze staat namelijk in het teken van eerlijke streekproducten. Producten geproduceerd in de eigen regio dus! Ondertussen fiets je door de stad Harderwijk, door de bossen en over de zandverstuiving. Aan het eind heb je 44 kilometer op de teller staan en thuis kun je dan nog genieten van de gekochte producten! De start is bij het Oude Stadhuis, openingstijden van 09.00 tot 16.00 uur.

Dubbele route in Nunspeet

Wie vanuit de gemeente Nunspeet wil fietsen kan bij VVV Nunspeet, VVV Elspeet en VVV Hulshorst starten aan de route. Er zijn liefst twee routes uitgezet en deze staan beide in het teken van de tentoonstelling ‘Rien Poortvliet, tekenend verteller’. Deze tentoonstelling is dit jaar te zien in het Noord-Veluws museum. Een bezoek aan de expositie is dan ook onderdeel van de route, alsmede het Rien Poortvliet Kabouterpad. De lengte van de routes is niet bekend, maar is tussen de 30 en 55 kilometer.

Van Putten naar Nijkerk

In het Puttense rondje fiets je 42 kilometer en de route is uitgestippeld richting Nijkerk. De naam van het rondje luidt: ‘Rondje Buitengewoon Putten’. Het leidt je langs de polders, landerijen en bossen in de regio. Starten kan van 09.00 tot 17.00 uur en start is bij VVV Putten.