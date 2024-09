Geschreven door Sophie van der Velden

20 september 2024 9:45

Dit weekend A1 gedeeltelijk afgesloten tussen Barneveld en Stroe





BARNEVELD - Dit weekend, tussen vrijdag 20 september 22.00 uur en maandag 23 september 6.00 uur, zal de A1 tussen Barneveld en Stroe in de richting van Apeldoorn afgesloten worden. Dit gebeurt in verband met groot onderhoud aan de weg. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van mogelijk 60 minuten.

Het onderhoud bestaat uit het vervangen en voegen van het asfalt, het aanbrengen van nieuwe markeringen en detectielussen en het herstellen van betonschades aan viaducten. De snelweg is daarom dus afgesloten richting Apeldoorn tussen Barneveld en Stroe. Ook de afrit A1-A30 de linksaf strook richt de N301 wordt afgesloten.

Omleidingen

Verkeer van Amersfoort naar Hengelo wordt via borden omgeleid via Zwolle. Dat levert een extra reistijd van 30 minuten op. Verkeer van Amersfoort naar Apeldoorn wordt door middel van borden omgeleid via Arnhem. Dit levert een extra reistijd op van minimaal 15 minuten. Op drukke tijdstippen wordt verwacht dat de tijden verder oplopen.

Verkeer vanuit Amersfoort richting bijvoorbeeld Voorthuizen en Garderen kan een route volgen via de A30 aansluiting 5 Barneveld-Noord en via de rotonde bij de Midden Nederland Hallen, Nijkerkerweg en de rondweg Voorthuizen rijden. Dit wordt niet apart met borden aangegeven.

Musical 40-45

Deze zaterdag, 21 september, vindt de première plaats van de musical 40-45 in de Midden Nederland Hallen in Barneveld. Bezoekers vanuit de richtingen Amersfoort en Apeldoorn kunnen de locatie via de A1 en de A30 bereiken. Het kan dat er bij de aansluiting 5 Barneveld-Noord meer oponthoud is dan normaal op zaterdag. Na afloop kunnen bezoekers richting Amersfoort gewoon via de A30 en de A1 rijden. Bezoekers richting Apeldoorn worden geadviseerd voor vertrek op de routeplanner te kijken voor de beste route.

Ook in oktober zal de A1 nog een keer worden afgesloten. Dezelfde afsluitingen en omleidingen zullen dan van toepassing zijn. Het gaat om vrijdag 25 oktober 22.00 uur tot maandag 28 oktober 6.00 uur.